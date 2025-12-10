    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDelivery Hero AktievorwärtsNachrichten zu Delivery Hero
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    CITIGROUP stuft Delivery Hero auf 'Neutral'

    CITIGROUP stuft Delivery Hero auf 'Neutral'
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Brief an die Aktionäre bei einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Monique Pollard erinnerte am Mittwoch daran, dass wettbewerbsrechtliche Hürden den Verkauf von Geschäftsbereichen an direkte Konkurrenten in wichtigen Märkten erschweren könnten. Das habe der gescheiterte Versuch von Uber für Deliverys Taiwan-Geschäft erst im März gezeigt./ag/men

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 21,66EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: CITIGROUP
    Analyst: Monique Pollard
    Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 19
    Kursziel alt: 19
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 19,00, was einem Rückgang von -13,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    CITIGROUP stuft Delivery Hero auf 'Neutral' Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Brief an die Aktionäre bei einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Monique Pollard erinnerte am Mittwoch daran, dass wettbewerbsrechtliche Hürden den Verkauf von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     