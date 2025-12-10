CITIGROUP stuft Delivery Hero auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Brief an die Aktionäre bei einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Monique Pollard erinnerte am Mittwoch daran, dass wettbewerbsrechtliche Hürden den Verkauf von Geschäftsbereichen an direkte Konkurrenten in wichtigen Märkten erschweren könnten. Das habe der gescheiterte Versuch von Uber für Deliverys Taiwan-Geschäft erst im März gezeigt./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 01:24 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,79 % und einem Kurs von 21,66EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:55 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: CITIGROUP
Analyst: Monique Pollard
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19
Kursziel alt: 19
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
