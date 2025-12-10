CITIGROUP stuft NORDEX AG auf 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Nordex mit einem Kursziel von 30 Euro auf "Buy" belassen. Der Vertrag mit Alliant Energy sichere ordentliche Aufträge im Verlauf von 2026, schrieb Vivek Midha am Mittwoch./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 03:11 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,16 % und einem Kurs von 27,90EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: CITIGROUP

Analyst: Vivek Midha

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

