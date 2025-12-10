    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsResmed AktievorwärtsNachrichten zu Resmed

    Resmed Aktie mit starker Tagesperformance - 10.12.2025

    Am 10.12.2025 ist die Resmed Aktie, bisher, um +3,96 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Resmed Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    ResMed ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Schlafmedizin und Beatmungstechnologie, das innovative Lösungen zur Verbesserung der Lebensqualität von Menschen mit Atemwegserkrankungen bietet. Die Hauptprodukte sind CPAP-Geräte und Cloud-basierte Softwarelösungen. Wichtige Konkurrenten sind Philips Respironics und Fisher & Paykel Healthcare. ResMed zeichnet sich durch fortschrittliche digitale Gesundheitslösungen und Cloud-Integration aus.

    Resmed Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.12.2025

    Die Resmed Aktie notiert aktuell bei 220,45 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +3,96 % zugelegt, was einem Anstieg von +8,40  entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Resmed Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,30 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 220,45, mit einem Plus von +3,96 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

    Der heutige Anstieg bei Resmed konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -11,07 % nicht vollständig ausgleichen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Resmed Aktie damit um -1,74 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,46 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -5,02 % verloren.

    Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

    Resmed Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,74 %
    1 Monat -2,46 %
    3 Monate -11,07 %
    1 Jahr -8,58 %

    Informationen zur Resmed Aktie

    Es gibt 146 Mio. Resmed Aktien. Damit ist das Unternehmen 30,92 Mrd.EUR € wert.

    Resmed Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Resmed Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Resmed Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Resmed

    -1,35 %
    +0,47 %
    +0,84 %
    -8,87 %
    -6,01 %
    +1,51 %
    +22,61 %
    +326,23 %
    +2.491,37 %
    ISIN:US7611521078WKN:895878



