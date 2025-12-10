UBS stuft Dürr auf 'Neutral'
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr mit einem Kursziel von 22,5 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Sven Weier passte sein Bewertungsmodell am Dienstag an die jüngsten Quartalsergebnisse an. An seiner Einschätzung des Anlagenbauers ändere sich nichts./rob/ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 09:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Duerr Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,93 % und einem Kurs von 21,25EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:56 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: UBS
Analyst: Sven Weier
Analysiertes Unternehmen: Dürr
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 22,5
Kursziel alt: 22,5
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
