UBS stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 53 Euro auf "Neutral" belassen. Die Suche nach einem neuen Chef laufe, aber werde Zeit brauchen, schrieb Graham Doyle am Dienstag./rob/ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 08:16 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 43,38EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:57 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Graham Doyle

Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 53

Kursziel alt: 53

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



