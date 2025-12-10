METZLER stuft NORDEX AG auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Nordex von 27,50 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Guido Hoymann lobte am Mittwoch den Wiedereinstieg in den großen US-Markt. Nordex hatte den Zuschlag für eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy erhalten und soll bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Anlagen vom Typ N133 und N163 für große Projekte im Mittleren Westen der USA liefern. Der Experte trägt dem mit höheren Prognosen Rechnung./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:40 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:40 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:40 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,09 % und einem Kurs von 27,88EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: METZLER
Analyst: Guido Hoymann
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 27,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Guido Hoymann
Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 30
Kursziel alt: 27,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte