METZLER stuft NORDEX AG auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Bankhaus Metzler hat das Kursziel für Nordex von 27,50 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Guido Hoymann lobte am Mittwoch den Wiedereinstieg in den großen US-Markt. Nordex hatte den Zuschlag für eine Kooperation mit dem nordamerikanischen Energieversorger Alliant Energy erhalten und soll bis zu 190 Turbinen seiner Delta4000-Anlagen vom Typ N133 und N163 für große Projekte im Mittleren Westen der USA liefern. Der Experte trägt dem mit höheren Prognosen Rechnung./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:40 / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 09:40 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,09 % und einem Kurs von 27,88EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 12:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: METZLER

Analyst: Guido Hoymann

Analysiertes Unternehmen: NORDEX AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 27,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

