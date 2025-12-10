WARBURG RESEARCH stuft Mutares auf 'Buy'
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Transaktionen untermauerten das Vertrauen in die Jahresziele der Private-Equity-Gesellschaft, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:15 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 28,60EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: WARBURG RESEARCH
Analyst: Stefan Augustin
Analysiertes Unternehmen: Mutares
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 43
Kursziel alt: 47
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
