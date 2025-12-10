WARBURG RESEARCH stuft Mutares auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Mutares von 47 auf 43 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die jüngsten Transaktionen untermauerten das Vertrauen in die Jahresziele der Private-Equity-Gesellschaft, schrieb Stefan Augustin am Mittwoch./ag/menVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:15 / MESZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die mutares Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,69 % und einem Kurs von 28,60EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 12:00 Uhr) gehandelt.