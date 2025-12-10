    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Anleger vorsichtig - Aussichten für US-Geldpolitik ungewiss

    • Zinsentscheidung in den USA sorgt für Zurückhaltung.
    • EuroStoxx 50 fiel um 0,34 Prozent auf 5699,10 Punkte.
    • Autowerte schwach, Vestas-Aktien steigen stark an.
    Aktien Europa - Anleger vorsichtig - Aussichten für US-Geldpolitik ungewiss
    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Am Tag der Zinsentscheidung in den USA ist das Geschäft an Europas Aktienmärkten von Zurückhaltung geprägt. Zwar gilt eine kleine Zinssenkung als sicher, doch die Perspektiven für das kommende Jahr sind es keineswegs.

    Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 sank leicht um 0,34 Prozent auf 5699,10 Punkte. Außerhalb des Euroraums war die Entwicklung uneinheitlich. Während der britische FTSE 100 zuletzt um 0,11 Prozent auf 9.652,80 Punkte anzog, gab der Schweizer SMI um 0,75 Prozent auf 12.834,11 Punkte nach.

    Ein Blick auf den Anleihemarkt mahnt derzeit zur Vorsicht. "Paradoxerweise sind die Zinskurven trotz der allgemeinen Erwartung, dass der Senkungszyklus fortgesetzt wird, im Vergleich zur letzten Notenbanksitzung Ende Oktober deutlich angestiegen", betonte Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets mit Blick auf die USA. "Einer der Gründe dafür ist die zu erwartende Uneinigkeit bei dieser Entscheidung - drei oder sogar mehr Mitglieder dürften heute Abend gegen eine Zinssenkung stimmen."

    Es bestehe daher, ähnlich wie vor einem Jahr, die Gefahr einer Enttäuschung. "Die Geschichte könnte sich heute Abend allein schon deshalb wiederholen, weil die Argumente für eine eher gedämpfte geldpolitische Lockerung in Zukunft gut begründet sind,", fügte Ruiz hinzu.

    Schwächster Sektor waren die Autowerte. Hier standen Ferrari unter Druck. Die Investmentbank Oddo BHF hatte das Kursziel von 430 auf 340 Euro gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft. Nach den Indikationen des Finanzvorstands dürften die Auslieferungen des Modells F80 deutlich geringer ausfallen, als es ursprünglich erwartet worden war, hieß es in der Studie.

    Auch der Bausektor schwächelte. Hier gaben Vinci um zwei Prozent nach. Exane BNP hatte den Infrastrukturwert von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft.

    Besser sah es im Bankensektor aus. Aktien der HSBC legten um knapp zwei Prozent zu. Sie folgten damit einer Hochstufung durch die Bank of America.

    Noch stärker kletterten Aktien der dänischen Vestas . Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hatte das Kursziel auf 200 dänische Kronen verdoppelt und die Aktien von "Reduce" auf "Buy" hochgestuft. Bei Windkraftanlagen auf Land laufe es besser als gedacht, schrieb Analyst William Mackie. Auch bei Preisen und Auftragseingang sei die Entwicklung positiv. Vestas gewannen rund fünf Prozent./mf/mis

     

    Die Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,46 % und einem Kurs von 12,50 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:45 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie um +1,16 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,08 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vestas Wind Systems Bearer and/or registered bezifferte sich zuletzt auf 22,60 Mrd..

    Vestas Wind Systems Bearer and/or registered zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6200 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 151,56DKK. Von den letzten 9 Analysten der Vestas Wind Systems Bearer and/or registered Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei DKK und das höchste Kursziel liegt bei 200,00DKK was eine Bandbreite von -100,00 %/+793,66 % bedeutet.




    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
