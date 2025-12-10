    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Wirtschaft

    Kraftstoffpreise sinken deutlich

    Foto: Zapfsäule (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    München (dts Nachrichtenagentur) - Die Kraftstoffpreise in Deutschland sind in der vergangenen Woche deutlich gesunken.

    Wie der ADAC am Mittwoch mitteilte, kostet ein Liter Super E10 derzeit im bundesweiten Durchschnitt 1,647 Euro, was einem Rückgang von 2,4 Cent im Vergleich zur Vorwoche entspricht. Noch stärker fiel der Preis für Diesel, der um 3,6 Cent auf durchschnittlich 1,592 Euro pro Liter sank.

    Der ADAC bewertete den Preis für Super E10 angesichts der aktuellen Rohölnotierungen als angemessen. Der Rückgang des Dieselpreises könne jedoch die "seit Monaten herrschende Überteuerung" nur bedingt ausgleichen. Der Preisunterschied zwischen Super E10 und Diesel betrug lediglich 5,5 Cent je Liter, obwohl Diesel um etwa 20 Cent je Liter niedriger besteuert wird.


    Verfasst von Redaktion dts
