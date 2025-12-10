DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft CARL ZEISS MEDITEC AG auf 'Hold'
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec anlässlich der Trennung von Vorstandschef Maximilian Foerst mit einem Kursziel von 46 Euro auf "Hold" belassen. Der Rücktritt komme überraschend, da Foerst seine Tätigkeit als CEO erst im Juni dieses Jahres aufgenommen habe, schrieb Falko Friedrichs in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar./edh/ag
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 08:08 / CET
Die Carl Zeiss Meditec Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,18 % und einem Kurs von 43,58EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 12:02 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Falko Friedrichs
Analysiertes Unternehmen: CARL ZEISS MEDITEC AG
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 46
Kursziel alt: 46
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
