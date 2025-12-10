Nexus Uranium begrüßt Jon Winter in seinem Advisory Board

Vancouver, British Columbia – 10. Dezember 2025 / IRW-Press / Nexus Uranium Corp. (CSE: NEXU | OTCQB: GIDMF | FWB: JA7) („Nexus“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass Herr Jon Winter mit Wirkung vom 1. Dezember 2025 in das Advisory Board des Unternehmens berufen wurde.

Herr Winter verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung mit Umweltgenehmigungsverfahren, regulatorischen Angelegenheiten und Bergbaubetrieben in Nord- und Mittelamerika. Seine Ernennung stärkt die Beratungskompetenzen von Nexus beim Ausbau seines Uranprojektportfolios über die entsprechenden Genehmigungs- und Erschließungsverfahren.

„Jons großer Erfahrungsschatz im Bereich der Genehmigungsverfahren und Umwelt-Compliance, insbesondere im Hinblick auf die Genehmigung des von enCore Energy betriebenen Projekts Dewey-Burdock, ist ein enormer Gewinn für unser Team“, so Chief Executive Officer Jeremy Poirier. „Seine praktische Erfahrung im Betrieb von Urananlagen mit In-situ-Behandlung in Verbindung mit seiner Erfolgsbilanz bei der Einholung von behördlichen Genehmigungen auf bundes- und einzelstaatlicher Ebene wird uns bei der weiteren Erschließung unserer Uranprojekte in den Vereinigten Staaten eine enorme Hilfe sein.“

Über Jon Winter

Herr Winter hat mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich der mineralgewinnenden Industrien und im öffentlichen Dienst. Er hat im Bereich Umweltgesundheit und Sicherheit im Bergbau an den Genehmigungsverfahren für Erschließungsprojekte und Betriebsanlagen, Standortkonformitätsmanagement, ISO 14001-Umweltmanagement, Bergwerkssanierung und Management kommunaler öffentlicher Bauvorhaben mitgearbeitet.

Herr Winter war auf operativer Ebene in In-situ-Uran- und Gold-Tagebaubetriebe in Wyoming, South Dakota, Washington State, Colorado und Honduras involviert. Als Teammitglied war er maßgeblich an der Beschaffung von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen auf einzel- und bundesstaatlicher Ebene – u.a. von der U.S. Nuclear Regulatory Commission (NRC), der Environmental Protection Agency (EPA), dem Bureau of Land Management (BLM), dem U.S. Forest Service (USFS), dem U.S. Fish and Wildlife Service (USF&W) sowie dem U.S. Army Corps of Engineers (USACE) – beteiligt.