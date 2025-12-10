    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Autoaktien und Bayer – Was bedeutet die Entwicklung für Privatanleger?

    Autoaktien und Bayer reagieren aktuell besonders sensibel auf politische Signale und niedrige Bewertungen. Die Bewegungen der vergangenen Woche zeigen, wie schnell ausgebombte Kurse auf kleine Impulse anspringen können.

    Für Sie zusammengefasst
    • Autoaktien und Bayer reagieren stark auf politische Impulse.
    • Kursgewinne zeigen Sensibilität bei niedrigen Bewertungen.
    • Politische Entlastungen fördern antizyklische Investitionschancen.

     

    Die vergangene Woche hat gezeigt, wie stark ausgebombte Aktien auf kleine Veränderungen reagieren. Autohersteller legten 6–8 % zu, Bayer stieg um 10 %.

    Diese Bewegungen entstehen auf einer ohnehin extrem niedrigen Bewertungsebene und machen deutlich, wie sensibel beide Sektoren inzwischen auf politische und regulatorische Impulse reagieren.

    Ich beschäftige mich seit 1998 mit den deutschen Autoaktien – und habe sie all die Jahre gemieden.

    Der Grund ist unverändert sichtbar: Mercedes notiert noch immer auf dem gleichen Kursniveau wie damals. Dividenden konnten das nur teilweise kompensieren, und die Performance blieb deutlich hinter den großen Indizes zurück.

    Aktuell gilt jedoch: Bayer und die Autoaktien sind vollständig ausgebombt – und schon eine leichte Verbesserung der Rahmenbedingungen kann die Kurse deutlich bewegen.

    Autoaktien: Niedrige Bewertungen treffen auf neue politische Entlastungen

    Die Kombination aus extrem niedrigen Bewertungskennzahlen und mehreren politischen Entlastungen führte in der vergangenen Woche zu spürbaren Kursanstiegen bei den großen deutschen Autoherstellern.

    Die vier großen deutschen Hersteller – VW, Porsche, Mercedes und BMW – zählten zu den Wochengewinnern im DAX und legten jeweils 6–8 % zu.

    Die Bewertungen liegen auf außergewöhnlich niedrigem Niveau:

    • KGVs im einstelligen Bereich
    • EV/EBITDA teils bei nur 2 (Mercedes)
    • Dividendenrenditen zwischen 4,4 % und 4,8 %

    Zu Mercedes wurden konkret folgende Zahlen berichtet:

    • Erwarteter Umsatz 2025: 134 Mrd. EUR
    • Aktueller Unternehmenswert (EV): 27,5 Mrd. EUR
    • Netto-Marge: 4 %, erwartet 4,7 % für 2026
    • Erwarteter Gewinnsprung 2026: +24 %
    • 108 Mrd. EUR Schulden im Finanzierungsarm des Konzerns

    Ebenfalls im Wocheninput enthalten:

    • Das laufende Jahr ist für die Autohersteller „zum Vergessen“: alle drei berichten zweistellige Gewinnrückgänge.

    Politisch relevante Einflüsse der Woche:

    • Die USA senkten Kraftstoffverbrauchs- und Umweltstandards für Autos → Entlastung für deutsche Hersteller.
    • Friedrich Merz forderte in Brüssel eine Aufweichung des Verbrennerverbots ab 2035.
    • Die US-Zinsen zeigen erstmals rückläufige Tendenz, was Neuwagenfinanzierungen erleichtert.

    Bayer: Neue Entwicklungen und Bewertungseffekte

    Auch Bayer zeigte eine auffällige Wochenbewegung:

    • Die Aktie legte +10 % zu.
    • Seit 2016 verlor Bayer zuvor rund 80 % seines Börsenwerts.
    • Das Roundup-/Glyphosat-Geschäft war zuletzt stark eingeschränkt, weil Bayer es „nur mit angezogener Handbremse“ verkauft hatte.

    Wesentliche neue Information:

    • Die US-Regierung unterstützt Bayers Antrag beim Supreme Court, Glyphosat als vorrangig für die landwirtschaftliche Versorgung einzustufen.
    • Hintergrund: Ohne Glyphosat melden Landwirte geringere Erträge und weichen auf chinesische Importe aus – etwas, das in der US-Politik unerwünscht ist.

    Einordnung: Was die Signale für Privatanleger bedeuten

    1. Belastete Sektoren reagieren stark auf kleine Änderungen.

    Wenn Aktien bereits jahrelang unter Druck standen und extrem niedrig bewertet sind, können selbst moderate politische oder regulatorische Verbesserungen große Kursbewegungen auslösen – so wie die 6–8 % Wochengewinne bei Autoaktien oder die +10 % bei Bayer.

    2. Antizyklische Beobachtungsmöglichkeiten entstehen.

    Die strukturellen Probleme sind nicht verschwunden. Aber durch die niedrigen Bewertungen, die hohen Dividendenrenditen und den bereits eingepreisten Pessimismus können einzelne Entlastungen kurzfristig deutliche Effekte erzeugen.

    Alle Details zu dem Thema finden Sie frei zugänglich in unserer Heibel-Ticker Ausgabe 25/49 - Turbulenter Wochenstart, starke Autoaktien und frische Rallye-Signale in Kapitel 2.

    Wir behalten die Autoaktien im Heibel-Ticker weiter genau im Blick und ordnen ein, wann sich daraus echte Investmentchancen ergeben können. Gleichzeitig stellen wir regelmäßig Alternativen vor, die sich aus unserer Sicht aktuell aussichtsreicher entwickeln.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Seit 1998 verfolge ich begeistert die Börsen der USA und Europas. Mittlerweile schreibe ich wöchentlich für mehr als 25.000 Leser über Hintergründe zum Aktienmarkt und Ursachen für Kursbewegungen von Aktien. Meine Leser schätzen meine neutrale, vereinfachende und unterhaltsame Art. Als Privatanleger nutzen sie meine Einschätzungen und Investmentideen zur selbstständigen Portfolio-Optimierung.
