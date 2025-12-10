Dax lässt am Mittag nach - Zurückhaltung vor Fed-Entscheid

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Venture Global Registered (A) Aktie

Die Venture Global Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 5,64 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Venture Global Registered (A) Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,37 %.

Die Marktkapitalisierung von Venture Global Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Mrd..