Dax lässt am Mittag nach - Zurückhaltung vor Fed-Entscheid
Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Mittwoch nach einem bereits eher schwachen Start bis zum Mittag etwas weiter in den roten Bereich abgerutscht. Gegen 12:15 Uhr wurde der Index mit rund 24.045 Punkten berechnet, dies entspricht einem Minus von 0,5 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. An der Spitze der Kursliste rangierten Siemens Energy, Fresenius und FMC, am Ende Rheinmetall, SAP und Siemens Healthineers.
"Der deutsche Gesamtmarkt konsolidiert am Mittwochmittag und die Investoren warten auf die heutige US-Notenbanksitzung", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. "Im Vorfeld der heutigen Zinsentscheidung in den USA spielt niemand den Helden, sondern positioniert sich vorsichtig an der Seitenlinie."
Das zeige sich im Verhältnis der Gewinner zu den Verliereraktien im Dax wie auch in der Branchenselektion, so Lipkow. "So stehen heute insbesondere die Vertreter der defensiven Branchen im Kauffokus. Vorsichtiger sind die Marktteilnehmer dagegen bei den zyklischen Sektoren und den Technologietiteln."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Mittwochmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1637 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8593 Euro zu haben.
Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 62,26 US-Dollar; das waren 32 Cent oder 0,5 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Venture Global Registered (A) Aktie
Die Venture Global Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,40 % und einem Kurs von 5,64 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Venture Global Registered (A) Aktie um -2,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -23,37 %.
Die Marktkapitalisierung von Venture Global Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 2,71 Mrd..
Community Beiträge zu Siemens Energy - ENER6Y - DE000ENER6Y0
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Siemens Energy.
Frudost schrieb 28.11.25, 10:43
https://de.marketscreener.com/kurs/aktie/SIEMENS-ENERGY-AG-113013151/bewertung/
|Marktwert
|97,47 Mrd.
|KGV 2025
|62,1x
|KGV 2026 *
|32,5x
|Enterprise Value (EV)
|92,16 Mrd.
|EV / Sales 2025
|2,17x
|EV / Sales 2026 *
|2,09x
|Streubesitz
|81,74 %
|Rendite 2025 *
|0,55 %
|Rendite 2026 *
|1,36 %
Info zu deinem KGV 65 so schaut die Vorausschau für 2026 mit 32,5 aus. Und für einen dynamischen wachsenden Unternehmen ein "günstiges" KGV
Holzfeld schrieb 27.11.25, 18:42
Hallo Leute..
habe mir nochmals kurz die Eckdaten von GE Vernova grob angeschaut..die haben ein KGV um die 90, haben nur einen Bruchteil von SE als Auftragsbestand. Da frage ich mich was in aller Welt rechtfertigt einen Kurs um die 500 Euro ? ..nur weil es eine " AMI-Aktie ist ?..ich bleibe drin bzw. erhöhe meinen Bestand wenn ich demnächst wieder cash habe. Je nachdem wie schnell das mittlerweile nicht mehr so grosse " Problem " mit den Windrädern / Gamesa gelöst ist bzw. das Windgeschäft vielleicht doch verkauft wird (..war ja mal in der Diskussion ) wage ich mal die Prognose dass wir Ende 2026 bei min. bei 200 Euro stehen..nur meine Meinung.
Erdman schrieb 17.11.25, 15:30
Ist ein KGV von 65 nicht viel zu hoch?
