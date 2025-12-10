    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSDCL Energy Efficiency Income Trust AktievorwärtsNachrichten zu SDCL Energy Efficiency Income Trust
    Edison Reports on SDCL Energy Efficiency Income Trust (SEIT) Performance

    Edison’s latest review of SDCL Efficiency Income Trust reveals resilient cash generation, softer profits and a modest NAV decline amid portfolio revaluation.

    Foto: adobe.stock.com
    • Edison Investment Research issued a report on SDCL Efficiency Income Trust (SEIT) on December 10, 2025.
    • SEIT's interim results for the six months ending September 30, 2025, show steady portfolio operations and restored cash cover.
    • Portfolio EBITDA was £44 million for the six months, down from £86 million in FY24, with investment cash inflows of £58 million.
    • NAV per share decreased to 87.6p from 90.6p, following dividends of 3.18p per share, with the portfolio valued at £1,172 million.
    • Profit before tax fell to £1.7 million, compared to £35.1 million in the previous period, due to a £31.2 million fair value loss on the portfolio.
    • Dividend income remained stable at £37 million despite the overall decline in profitability.






