Edison Reports on SDCL Energy Efficiency Income Trust (SEIT) Performance
Edison’s latest review of SDCL Efficiency Income Trust reveals resilient cash generation, softer profits and a modest NAV decline amid portfolio revaluation.
Foto: adobe.stock.com
- Edison Investment Research issued a report on SDCL Efficiency Income Trust (SEIT) on December 10, 2025.
- SEIT's interim results for the six months ending September 30, 2025, show steady portfolio operations and restored cash cover.
- Portfolio EBITDA was £44 million for the six months, down from £86 million in FY24, with investment cash inflows of £58 million.
- NAV per share decreased to 87.6p from 90.6p, following dividends of 3.18p per share, with the portfolio valued at £1,172 million.
- Profit before tax fell to £1.7 million, compared to £35.1 million in the previous period, due to a £31.2 million fair value loss on the portfolio.
- Dividend income remained stable at £37 million despite the overall decline in profitability.
