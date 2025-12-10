    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsApple AktievorwärtsNachrichten zu Apple
    UnionPay-Online-Zahlungen jetzt für Apple-Dienste in 15 Märkten verfügbar

    Foto: Sven Hoppe - dpa

    UnionPay-Karteninhaber können jetzt in ausgewählten Regionen mit ihren Karten für App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud und mehr bezahlen

    SHANGHAI, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- UnionPay International gab heute die Erweiterung seiner Online-Zahlungsdienste für Apple-Dienste bekannt, darunter App-Store- und iCloud-Abonnements. UnionPay-Karteninhaber in 15 internationalen Märkten können jetzt mit ihren Karten für digitale Inhalte und Abonnementdienste von Apple bezahlen – einschließlich App Store, Apple Music, Apple TV, iCloud und mehr.

    Der Dienst ist jetzt in Australien, Kambodscha, Georgien, Sonderverwaltungszone Hongkong, Indonesien, Kasachstan, Kenia, Sonderverwaltungszone Macau, Mongolei, Myanmar, Pakistan, den Philippinen, Singapur, Thailand und den Vereinigten Arabischen Emiraten verfügbar. Inhaber von lokal ausgegebenen UnionPay-Karten in diesen Regionen können mit ihrer Apple ID Online-Zahlungen für Apple-Dienste vornehmen. Diese Initiative unterstreicht das Bestreben von UnionPay, das digitale Zahlungserlebnis zu verbessern sowie die wachsende Nachfrage nach nahtlosem Zugang zu Premiuminhalten und -dienstleistungen weltweit zu erfüllen. 

    Informationen zu UnionPay International

    UnionPay International (UPI) hat es sich zur Aufgabe gemacht, das globale Netzwerk von UnionPay zu erweitern sowie eine nahtlose grenzüberschreitende Zahlungserfahrung zu schaffen. In Zusammenarbeit mit über 2.600 Partnern weltweit ermöglicht UPI die Kartenakzeptanz in 183 Ländern und Regionen und die Ausgabe von Karten in 84 Ländern und Regionen. UnionPay International bietet hochwertige, kosteneffiziente sowie sichere grenzüberschreitende Zahlungsdienste für die weltweit größte Zahl an Karteninhabern und stellt zugleich eine komfortable lokale Versorgung für die wachsende Zahl globaler UnionPay-Karteninhaber sowie -Händler sicher.

    Neben den Karten werden auch die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay, einschließlich UnionPay mobile QuickPass und QR-Code-Zahlungen, in über 100 Ländern und Regionen akzeptiert. Mehr als 200 E-Wallets in 37 Ländern und Regionen außerhalb des chinesischen Festlands akzeptieren UnionPay-Karten und bedienen so die sich wandelnden Bedürfnisse der Nutzer in unterschiedlichen Märkten.

    Cision View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/unionpay-online-zahlungen-jetzt-fur-apple-dienste-in-15-markten-verfugbar-302637840.html



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
