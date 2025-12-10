Delivery Hero Aktie schießt durch die Decke. Was steckt dahinter? - 10.12.2025

Mit einer Performance von +6,05 % konnte die Delivery Hero Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,25 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Delivery Hero Aktie. Nach einem Plus von +7,25 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 21,915€, mit einem Plus von +6,05 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Delivery Hero ist ein führender globaler Online-Lieferdienst, der Essensbestellungen von Restaurants vermittelt. Aktiv in über 50 Ländern, konkurriert es mit Uber Eats, DoorDash und Just Eat Takeaway. Seine Alleinstellungsmerkmale sind die starke globale Präsenz und die Vielfalt an Partnerrestaurants.

Der Kurs der Delivery Hero Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -21,57 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Delivery Hero Aktie damit um +8,28 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +13,95 %. Im Jahr 2025 gab es für Delivery Hero bisher ein Minus von -23,59 %.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Delivery Hero Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,28 % 1 Monat +13,95 % 3 Monate -21,57 % 1 Jahr -41,72 %

Informationen zur Delivery Hero Aktie

Es gibt 298 Mio. Delivery Hero Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,52 Mrd.EUR € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat am Mittwoch vor der US-Leitzinsentscheidung geschwächelt. Eine Zinssenkung um 0,25 Prozentpunkte in der weltgrößten Volkswirtschaft gilt als ausgemacht und bereits an den Börsen eingepreist. Spannender wird daher der …

Die US-Bank Citigroup hat die Einstufung für Delivery Hero nach einem Brief an die Aktionäre bei einem Kursziel von 19 Euro auf "Neutral" belassen. Monique Pollard erinnerte am Mittwoch daran, dass wettbewerbsrechtliche Hürden den Verkauf von …

Die Aktien von Delivery Hero haben am Mittwoch mit deutlichen Erholungsgewinnen auf Aussagen des Essenslieferdienstes zu möglichen weiteren Verkäufen von Unternehmensteilen reagiert. Sie legte am Vormittag als einer der Spitzenwerte im MDax um 6,0 …

Delivery Hero Aktie jetzt kaufen?

Ob die Delivery Hero Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Delivery Hero Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.