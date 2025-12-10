Plusvisionen-Analyse
Birkenstock - Comeback?
Die Birkenstock-Aktie hat eine kurze, aber bislang bewegte Börsengeschichte hinter sich. Geht es nun wieder aufwärts?
Im Oktober 2023 ging der Edel-Sandalen-Hersteller Birkenstock an die New Yorker Börse. Die Kursbewegungen seitdem können durchaus als erratisch bezeichnet werden. Nach einer längeren Korrektur versucht sich die Aktie nun an einem Comeback. Kann das gelingen? Weiterlesen
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte