Investoren rätseln: Wer profitiert wirklich vom KI-Boom?

RBC-Analyst Rishi Jaluria erklärt: "Viele Kunden fragen, ob es Zeit ist, von Halbleitern in Software zu rotieren oder innerhalb der Software von Infrastruktur zu Anwendungen." Gleichzeitig warnt er vor pauschalen Aussagen für ganze Branchen. "Innovation ist nach wie vor das entscheidende Unterscheidungsmerkmal bei der Identifizierung der Nutzer von KI", so Jaluria.

Die Softwarebranche steht an der Schwelle zu einem entscheidenden Jahr. RBC Capital Markets hat im Rahmen einer einwöchigen Europa-Tour in sieben Städten fast fünfzig Kundengespräche geführt, um die Stimmung der Investoren für 2026 einzufangen. Die zentrale Frage: Ist die KI-Welle ein Segen oder ein Risiko für Anwendungssoftware?

Wer profitiert wirklich von KI?

Ein konkretes Beispiel aus dem Customer-Relationship-Management-Bereich verdeutlicht die Analyse: "Wir haben mehr Vertrauen in HubSpots Fähigkeit, langfristig ein KI-Gewinner zu sein, als in Salesforce", sagt RBC. Dabei unterscheidet Jaluria drei verschiedene KI-Blasen: eine Bewertungsblase, eine Investitionsblase und – anders als vielfach vermutet – keine Nutzungsblase.

Er warnt, dass hohe Bewertungen länger anhalten könnten als gedacht und dass ein Ende der KI-Erzählung nicht automatisch die Stimmung für Softwarewerte verbessert.

Dauerhafte Vorteile vs. kurzlebiger Hype

Die Stabilität der KI-Vorteile ist ein zentrales Thema. Jaluria hebt Unternehmen wie Microsoft, HubSpot und MongoDB hervor, die mehrschichtige, nachhaltige KI-Vorteile besitzen. Dagegen könnten Firmen mit kurzlebigen KI-Effekten, etwa Oracle, Akamai oder Fastly, enttäuschen.

Der Analyst erwartet, dass bedeutende KI-Umsätze frühestens 2027 eintreten. "Beschleunigtes Umsatzwachstum [ist] der einzige Weg für einzelne Aktien, um kurzfristig zu funktionieren, da gute Zahlen alle Sünden heilen", so Jaluria. Er ergänzt: "Wenn ein Unternehmen sein Wachstum ohne wesentliche KI-Einnahmen beschleunigt, dann ist dieses Unternehmen in einer Post-KI-Welt wahrscheinlich nicht 'tot'."

Fokus auf Margen und Investitionen

Die Margen bleiben unter Druck. RBC rechnet damit, dass Softwarefirmen ihre KI-Investitionen erhöhen, was die Bruttomargen belastet und die Forschungs- und Entwicklungskosten steigen lässt. Dennoch sieht Jaluria diese Schritte als "notwendig, um stärkere Unternehmen in einer post-KI-Welt zu schaffen."

Auf der Tour dominierten Unternehmen wie Microsoft, Salesforce, Oracle, Workday und MongoDB die Gespräche mit Investoren. Jaluria nennt HubSpot, Clearwater Analytics, MongoDB und Guidewire als Beispiele für Firmen mit wachsender Perspektive.

Die KI-Welle bleibt also ein zweischneidiges Schwert: Sie eröffnet Chancen, aber nur wenige Unternehmen scheinen die Vorteile langfristig zu sichern. Wer jetzt investiert, muss genau hinsehen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion