    Analysten heben Kursziele an

    Airbus sichert sich 50 Millionen Euro KI-Deal – Analysten mit "Buy"-Empfehlung

    Airbus sichert sich einen 50 Millionen Euro Vertrag zur Integration von KI in Waffensysteme der französischen Streitkräfte.

    • Airbus erhält 50 Mio. Euro Vertrag für KI-Integration.
    • Fokus auf Modernisierung von Spationav-Systemen.
    • Zukünftige Anwendungen in Nachrichtendienst und Cyber.
    Airbus hat einen Vertrag über 50 Millionen Euro (58 Millionen US-Dollar) abgeschlossen, um Künstliche Intelligenz, die von der französischen Ministerialagentur für KI im Verteidigungsbereich (AMIAD) entwickelt wurde, in Waffensysteme und Informationssysteme der französischen Streitkräfte zu integrieren. Die erste Phase des Vertrags wird sich laut Unternehmensangaben auf die Mordernisierung von Spationav, dem maritimen Überwachungssystem des Landes, konzentrieren, indem KI zur Verarbeitung satellitengestützter Daten integriert wird.

    Zukünftige Implementierungen werden sich voraussichtlich auf die Bereiche Nachrichtendienst, Cybersicherheit und die Verwaltung militärischer Telekommunikationsnetze ausdehnen, da Frankreich bestrebt ist, alle von Sensoren in Satelliten, Radargeräten und Drohnen gesammelten Daten zu zentralisieren.

    Die Aktie von Airbus verzeichnet am Mittwoch (13:30 MEZ) ein Minus von 0,4 Prozent und ist in diesem Jahr 21,39 Prozent im Plus. Ein Anteilschein kostet aktuell 194,46 Euro. JP Morgan hob das Kursziel auf 255 Euro an und gibt der Aktie ein "Buy"-Rating. RBC Capital Markets hat sein Kursziel auf 240 Euro angehoben und verpasste der Aktie ebenfalls eine "Buy"-Empfehlung.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion 

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 194,7EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 13:33 Uhr) gehandelt.



