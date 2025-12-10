EZB-Präsidentin Lagarde stellt höhere Wachstumsprognose in Aussicht

LONDON/FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat eine Aufwärtsrevision der Wachstumsprognosen für die Eurozone in Aussicht gestellt. Der Währungsraum habe sich mit den 20 Mitgliedsstaaten widerstandsfähiger gegen US-Zölle erwiesen als zunächst befürchtet, sagte Lagarde am Mittwoch auf einer Veranstaltung der "Financial Times" in London. "In den letzten Prognosen haben wir unsere Vorhersagen nach oben korrigiert", sagte die Notenbankerin. "Ich vermute, dass wir das im Dezember erneut tun werden."

Die EZB wird ihre Projektionen im Rahmen der nächsten Zinsentscheidung am 18. Dezember veröffentlichen. Bisher erwarten die Experten der Notenbank für das laufende Jahr einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der Eurozone um 1,2 Prozent. Die Wachstumsprognosen für 2026 beträgt 1,0 Prozent und für 2027 liegt sie bei 1,3 Prozent.