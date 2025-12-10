Spritpreise sinken deutlich - Super E10 auf Jahrestief

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise sind deutlich gesunken. Superbenzin der Sorte E10 hat sogar einen Jahrestiefststand erreicht, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Demnach kostete ein Liter E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 1,647 Euro. Das waren 2,4 Cent weniger als vor einer Woche und ist der niedrigste Preis seit November 2024. Diesel gab mit 3,6 Cent pro Liter sogar noch etwas stärker nach. Der aktuelle Preis von 1,592 Euro wurde im laufenden Jahr allerdings schon unterboten, zuletzt im Oktober.

Der Rückgang war nach Ansicht des ADAC seit einigen Wochen überfällig. Im Vergleich zum Ölpreis sei der Preis für E10 damit nun angemessen. Bei Diesel sei die "seit Monaten herrschende Überteuerung" aber nur bedingt ausgeglichen. Das lasse sich unter anderem am weiter ungewöhnlich niedrigen Preisabstand der beiden Kraftstoffsorten von 5,5 Cent sehen.