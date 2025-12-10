Spritpreise sinken deutlich - Super E10 auf Jahrestief
- Spritpreise deutlich gesunken, E10 bei 1,647 Euro.
- Dieselpreis fiel um 3,6 Cent, aktuell 1,592 Euro.
- Abends tanken spart über 10 Cent pro Liter.
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die Spritpreise sind deutlich gesunken. Superbenzin der Sorte E10 hat sogar einen Jahrestiefststand erreicht, wie aus Zahlen des ADAC hervorgeht. Demnach kostete ein Liter E10 im bundesweiten Tagesdurchschnitt des Dienstags 1,647 Euro. Das waren 2,4 Cent weniger als vor einer Woche und ist der niedrigste Preis seit November 2024. Diesel gab mit 3,6 Cent pro Liter sogar noch etwas stärker nach. Der aktuelle Preis von 1,592 Euro wurde im laufenden Jahr allerdings schon unterboten, zuletzt im Oktober.
Der Rückgang war nach Ansicht des ADAC seit einigen Wochen überfällig. Im Vergleich zum Ölpreis sei der Preis für E10 damit nun angemessen. Bei Diesel sei die "seit Monaten herrschende Überteuerung" aber nur bedingt ausgeglichen. Das lasse sich unter anderem am weiter ungewöhnlich niedrigen Preisabstand der beiden Kraftstoffsorten von 5,5 Cent sehen.
Noch mehr als durch den aktuellen Preisrückgang können Autofahrer sparen, wenn sie möglichst abends und nicht am Morgen tanken. Bei der letzten Untersuchung des ADAC hatten die Experten einen durchschnittlichen Unterschied von deutlich über zehn Cent pro Liter zwischen Tageshoch und Tagestief festgestellt./ruc/DP/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Shell Aktie
Die Shell Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,14 % und einem Kurs von 5,12 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 13:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Shell Aktie um -2,07 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Shell bezifferte sich zuletzt auf 179,33 Mrd..
Shell zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4322. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,0200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 31,63GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 30,00GBP und das höchste Kursziel liegt bei 36,00GBP was eine Bandbreite von -4,41 %/+14,70 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu TotalEnergies - 850727 - FR0000120271
Das denkt die wallstreetONLINE Community über TotalEnergies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der französische Ölkonzern https://www.wallstreet-online.de/aktien/totalenergies-aktie gab am Montag bekannt, dass er eine Vereinbarung zur Fusion seiner Ölaktivitäten in der britischen Nordsee mit NEO NEXT Energy, einem Joint Venture des spanischen Konzerns Repsol und HitecVision, getroffen hat. TotalEnergies wird im Tausch gegen seine Vermögenswerte eine Beteiligung von 47,5 Prozent an dem umbenannten Unternehmen NEO NEXT+ übernehmen, teilte das Unternehmen am Montag mit. Repsol wird 23,63 Prozent der Anteile halten, während HitecVision die verbleibenden 28,88 Prozent besitzt. Der Abschluss der Fusion wird für das erste Halbjahr 2026 erwartet.
Wie TotalEnergies mitteilte, soll NEO NEXT+ mit einer Produktion von mehr als 250.000 Barrel Öläquivalent pro Tag im Jahr 2026 der größte Öl- und Gasproduzent in der Region werden. Die Transaktion wird voraussichtlich in der ersten Hälfte des Jahres 2026 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen, so die Unternehmen. Die Allianz, die neun Monate nach der Fusion von Repsol und NEO Energy geschlossen wurde, ist die jüngste Konsolidierung von Unternehmen, die im Becken tätig sind, nachdem die britische Regierung nach dem Anstieg der Energiepreise im Jahr 2022 eine Sondersteuer eingeführt hatte.
https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20253280-analysten-kaufempfehlung-oel-deal-sprengkraft-fusion-totalenergies-attraktiver
TotalEnergies kauft sich für über fünf Milliarden Euro in Kretinskys Stromgeschäft ein und baut seine Position auf dem europäischen Energiemarkt deutlich aus.
Der Deal adressiert eine entscheidende Marktlücke: Europas Strombedarf steigt stark, vor allem durch neue Rechenzentren und die Elektrifizierung der Industrie. TotalEnergies will "clean firm power" liefern, also verlässliche Strommengen auf Basis moderner Gas-und-Dampf-Technik und Batteriespeichern. Die Allianz wird zum bevorzugten Vehikel für künftige Investitionen in flexible Erzeugung.
Gas, LNG und Strom rücken enger zusammen
Der Schritt ist das zentrale Element von TotalEnergies Plan, ein vollständig integriertes Stromgeschäft aufzubauen. Das Unternehmen verbindet damit sein LNG-Importgeschäft mit flexibler Erzeugung, um Margen entlang der gesamten Kette von Gas zu Strom zu erzielen. Das Portfolio bringt rund 15 Terawattstunden jährliche Netto-Stromproduktion, die bis 2030 auf 20 Terawattstunden steigen soll. Damit kann TotalEnergies etwa 2 Millionen Tonnen LNG jährlich über die eigene Stromerzeugung vermarkten. Rund 40 Prozent der Bruttomarge stammen aus gesicherten Kapazitätszahlungen, die Preisschwankungen im Großhandel dämpfen.