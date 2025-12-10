    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDr.Hoenle AktievorwärtsNachrichten zu Dr.Hoenle

    Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

    Gilching (IRW-Press/10.12.2025) - Mitteilung

    1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
    a) Name Dr. Richter Vermögens- und Beteiligungsverwaltung GmbH
    2 Grund der Meldung
    a) Position/Status Vorstand
    b) Erstmeldung
    3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
    a) Name Hoenle AG
    b) LEI 529900C1AQEJPOAZ9I12
    4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
    a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie
    Kennung DE0005157101
    b) Art des Geschäfts Kauf
    c) Preis(e) Volumen
    6,83 EUR 45.426,33 EUR
    6,80 EUR 340.000,00 EUR
    d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen
    6,8035 EUR 385.426,33 EUR
    e) Datum des Geschäfts 09.12.2025 UTC+1
    f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes

    (Ende)

    Aussender: Hoenle AG
    Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching
    Land: Deutschland
    Ansprechpartner: Peter Weinert
    Tel.: +49 8105 2083 173
    E-Mail: peter.weinert@hoenle.com
    Website: www.hoenle.com

    ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)
    Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate



    Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

    Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

    Die Dr.Hoenle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,58 % und einem Kurs von 6,86EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 13:14 Uhr) gehandelt.




