Linear Minerals Corp. erwirbt Seltenerdmetallprojekt Kipawa West in Quebec

VANCOUVER, BC / 10. Dezember 2025 / IRW-Press / Linear Minerals Corp. (CSE: LINE) (OTCID: LINMF) (WKN: A40Y3E) („Linear“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Optionsabkommen hinsichtlich des Erwerbs einer 100-%-Beteiligung am Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet Kipawa West in der Verwaltungsregion Abitibi-Témiscamingue in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet hat.

Das neu erworbene Konzessionsgebiet besteht aus 53 kartografisch ausgewiesenen Claims mit einer Größe von etwa 3.000 Hektar, die sich etwa 30 km östlich der Stadt Témiscaming bzw. etwa 140 km südlich des Bergbauzentrums Rouyn-Noranda befinden. Die strategische Mineralexplorationskonzession liegt etwa 15 km westlich der Seltenerdmetalllagerstätte Kipawa in Quebec. Acht Claims wurden bereits genehmigt, 45 weitere müssen noch von MRNF Quebec genehmigt werden. Mit diesem Landpaket befindet sich das Unternehmen in einer bedeutsamen aktiven Region, die für ihre Anreicherungen von Seltenerdmetallen, ihre günstige Geologie sowie für das zunehmende Interesse der Investoren bekannt ist.

Die Kipawa West-Claims umfassen peralkaline Syenite mit damit in Zusammenhang stehenden Gneisen, Amphiboliten, Kalksilicatgestein, Marmor und peralkalinen gneisischen Graniten der Grenville Province im Südwesten von Quebec. Diese Region gilt seit jeher als vielversprechend für die Exploration von Seltenerdmetallen und ist von einzigartigen alkalischen Intrusionskomplexen und gut dokumentierten Vorkommen von kritischen Mineralien geprägt. Historische Sedimentprobenahmen innerhalb des Konzessionsgebiets weisen auf anomale Cer- und Lanthanwerte hin.

Innerhalb des Kipawa Complex enthält die nahe gelegene Seltenerdmetalllagerstätte Kipawa historische Ressourcen gemäß NI 43-101, die zuletzt in einer am 4. September 2013 veröffentlichten Machbarkeitsstudie aktualisiert wurden. Die Lagerstätte ist bekannt für ihren relativ hohen Gehalt an Seltenerdschwermetallen (HREE), die zu den begehrtesten Seltenerdmetallen für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Hightech und saubere Energien zählen. Das Projekt wurde ursprünglich von Matamec Explorations Inc. im Rahmen einer Partnerschaft mit Toyotsu Rare Earth Canada Inc. (TRECAN) erkundet.