    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLinear Minerals AktievorwärtsNachrichten zu Linear Minerals
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Linear Minerals Corp. erwirbt Seltenerdmetallprojekt Kipawa West in Quebec

    Linear Minerals Corp. erwirbt Seltenerdmetallprojekt Kipawa West in Quebec
    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    VANCOUVER, BC / 10. Dezember 2025 / IRW-Press / Linear Minerals Corp. (CSE: LINE) (OTCID: LINMF) (WKN: A40Y3E) („Linear“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Optionsabkommen hinsichtlich des Erwerbs einer 100-%-Beteiligung am Seltenerdmetall-Konzessionsgebiet Kipawa West in der Verwaltungsregion Abitibi-Témiscamingue in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet hat.

     

    Das neu erworbene Konzessionsgebiet besteht aus 53 kartografisch ausgewiesenen Claims mit einer Größe von etwa 3.000 Hektar, die sich etwa 30 km östlich der Stadt Témiscaming bzw. etwa 140 km südlich des Bergbauzentrums Rouyn-Noranda befinden. Die strategische Mineralexplorationskonzession liegt etwa 15 km westlich der Seltenerdmetalllagerstätte Kipawa in Quebec. Acht Claims wurden bereits genehmigt, 45 weitere müssen noch von MRNF Quebec genehmigt werden. Mit diesem Landpaket befindet sich das Unternehmen in einer bedeutsamen aktiven Region, die für ihre Anreicherungen von Seltenerdmetallen, ihre günstige Geologie sowie für das zunehmende Interesse der Investoren bekannt ist.

     

    Die Kipawa West-Claims umfassen peralkaline Syenite mit damit in Zusammenhang stehenden Gneisen, Amphiboliten, Kalksilicatgestein, Marmor und peralkalinen gneisischen Graniten der Grenville Province im Südwesten von Quebec. Diese Region gilt seit jeher als vielversprechend für die Exploration von Seltenerdmetallen und ist von einzigartigen alkalischen Intrusionskomplexen und gut dokumentierten Vorkommen von kritischen Mineralien geprägt. Historische Sedimentprobenahmen innerhalb des Konzessionsgebiets weisen auf anomale Cer- und Lanthanwerte hin.

     

    Innerhalb des Kipawa Complex enthält die nahe gelegene Seltenerdmetalllagerstätte Kipawa historische Ressourcen gemäß NI 43-101, die zuletzt in einer am 4. September 2013 veröffentlichten Machbarkeitsstudie aktualisiert wurden. Die Lagerstätte ist bekannt für ihren relativ hohen Gehalt an Seltenerdschwermetallen (HREE), die zu den begehrtesten Seltenerdmetallen für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Hightech und saubere Energien zählen. Das Projekt wurde ursprünglich von Matamec Explorations Inc. im Rahmen einer Partnerschaft mit Toyotsu Rare Earth Canada Inc. (TRECAN) erkundet.

    Seite 1 von 5 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Linear Minerals Corp. erwirbt Seltenerdmetallprojekt Kipawa West in Quebec VANCOUVER, BC / 10. Dezember 2025 / IRW-Press / Linear Minerals Corp. (CSE: LINE) (OTCID: LINMF) (WKN: A40Y3E) („Linear“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es ein Optionsabkommen hinsichtlich des Erwerbs einer …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     