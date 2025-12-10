    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    Gleise an Grenze zu Tschechien wieder frei

    Für Sie zusammengefasst
    • Bauarbeiten zwischen Dresden und Prag abgeschlossen.
    • Eurocity-Verbindung wieder in Betrieb, keine Einschränkungen.
    • Weitere Arbeiten 2026/2027 am Hirschmühlenviadukt.
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BAD SCHANDAU (dpa-AFX) - Auf der Strecke zwischen Dresden und Prag heißt es wieder "freie Fahrt". Die Bahn schließt die umfassenden Bauarbeiten im Bereich Bad Schandau Ost bis zur tschechischen Grenze ab, wie das Unternehmen mitteilte. Die Strecke werde heute wieder in Betrieb genommen.

    Damit enden die Einschränkungen auf der Strecke Dresden-Prag. Die Eurocity-Verbindung war in den vergangenen Wochen mehrfach unterbrochen, zuletzt ab dem 1. Dezember. Zwischen Dresden und Usti nad Labem verkehrten Ersatzbusse. Im Nahverkehr wirkten sich die Arbeiten im Abschnitt zwischen Bad Schandau und Schöna aus.

    Neue Überholgleise und Lärmschutz

    Im Rahmen der nun abgeschlossenen Arbeiten wurden vier neue Überholgleise im Güterbahnhof Bad Schandau Ost fertiggestellt. Der Streckenabschnitt bekam zudem neue Lärmschutzwände und Oberleitungen. Auch Kabeltiefbauarbeiten für das elektronische Stellwerk wurden durchgeführt. Mit der Fertigstellung würden der internationale Bahnverkehr gestärkt und die Infrastruktur für den Güterverkehr erheblich verbessert, teilte die Bahn mit.

    Ausbau geht 2026 und 2027 weiter

    Der Ausbau der Strecke ist jedoch nicht komplett abgeschlossen. Auch 2026 und 2027 stehen Arbeiten und zwischenzeitliche Einschränkungen im Zugverkehr bevor. Betroffen ist dann insbesondere das Hirschmühlenviadukt direkt an der Grenze. Seit 2014 wird die Strecke umfangreich modernisiert. Es handelt sich laut Bahn um den einzigen elektrifizierten Grenzübergang von Deutschland nach Tschechien im Schienennetz./jbl/DP/mis






    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
