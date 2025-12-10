Intelligentere Frequenzpolitik könnte Europas Investitionsbedarf im Mobilfunkbereich verringern, so ein neuer Bericht der GSMA

Der Bericht Spectrum pricing and renewals in Europe (Frequenzpreise und -verlängerungen in Europa) von GSMA Intelligence zeigt auf, wie die seit langem bestehende Herangehensweise Europas an die Frequenzpreisgestaltung zu dem Investitionsdruck beigetragen hat, dem der Mobilfunksektor heute ausgesetzt ist. Die Analyse zeigt, dass die Gesamtkosten für Frequenzen in den letzten zehn Jahren stark gestiegen sind und nun 8 % der wiederkehrenden Einnahmen der Mobilfunkbetreiber ausmachen.

BRÜSSEL, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Laut einer neuen Studie der GSMA könnten Europas Mobilfunkbetreiber potenzielle Infrastrukturinvestitionen in Milliardenhöhe freisetzen, die Einführung von 5G Standalone (5G SA) beschleunigen und die Wirtschaftsleistung des Kontinents steigern, wenn die politischen Entscheidungsträger einen intelligenteren Ansatz in der Frequenzpolitik verfolgen würden.

Diese Ergebnisse kommen zu einer Zeit, in der Europa unter zunehmendem Druck steht, zu seinen globalen Konkurrenten aufzuschließen. Nur 2 % der Europäer nutzen heute 5G-SA-Dienste, verglichen mit 77 % in China und etwa einem Viertel in den USA. Mit dem Digital Networks Act hat Europa nun die Gelegenheit, rechtzeitig den Kurs zu ändern.

In den nächsten zehn Jahren stehen mehr als 500 Frequenzlizenzen zur Verlängerung an . Diese Lizenzen sind für die bestehende Netzabdeckung und die bestehenden Dienste von entscheidender Bedeutung, da sie weitgehend 3G- und 4G-Netze abdecken, die weiterhin 470 Millionen mobile Internetnutzer in Europa versorgen, und könnten ein wichtiger Hebel für die Freisetzung kritischer Investitionen sein.

Nach den bestehenden Richtlinien und zu den aktuellen Preisen werden die Betreiber bis 2035 voraussichtlich mit Frequenzkosten in Höhe von 105 Milliarden Euro konfrontiert sein. Eine Reform der Verlängerungsmodalitäten könnte diese Kosten um bis zu 30 Milliarden Euro senken.

Diese Einsparungen könnten möglicherweise die Kosten für die Aufrüstung aller bestehenden 5G-Netze auf 5G SA decken – was zu einer Geschwindigkeitssteigerung von bis zu 23 % und einem zusätzlichen BIP von bis zu 75 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren führen würde.

Um diese Einsparungen zu erzielen, sind jedoch politische Reformen und ein einheitlicher europäischer Ansatz für die Vergabe und Erneuerung von Lizenzen erforderlich.

John Giusti, Chief Regulatory Officer bei der GSMA, kommentiert: „Die Bereitstellung einer hochwertigen Konnektivität für die Bürger Europas und die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des Kontinents erfordern hohe Investitionen, die viele Betreiber nur schwer aufbringen oder rechtfertigen können. Eine intelligente Reform der europäischen Frequenzpolitik wird unmittelbare und nachhaltige Auswirkungen haben.

„Insbesondere die Verlängerungskosten bieten eine klare Chance, die Mittel der Branche intelligenter einzusetzen. Anstatt Frequenzen weiterhin als Glücksfall zu betrachten, sollten die politischen Entscheidungsträger bei der Verlängerung ambitionierter vorgehen und diese Mittel zur Unterstützung der laufenden digitalen Ziele Europas einsetzen."

