GOLDMAN SACHS stuft EASYJET auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Easyjet von 575 auf 565 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Patrick Creuset passte sein Bewertungsmodell am Dienstagmittag an die Jahresbilanz des britischen Billigfliegers an./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,15 % und einem Kurs von 5,52EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 13:29 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS
Analyst: Patrick Creuset
Analysiertes Unternehmen: EASYJET
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 5,65
Kursziel alt: 5,75
Währung: GBP
Zeitrahmen: 12m
