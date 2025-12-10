Fastmarkets und NOREXECO lancieren die ersten europäischen Zellstoff-Futures, die auf Spot-Indizes basieren

LONDON, 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Fastmarkets, eine branchenführende Agentur für die Berichterstattung über Rohstoffpreise, und NOREXECO, eine führende Rohstoffbörse für die Zellstoff- und Papierindustrie, geben heute die Einführung von zwei branchenweit ersten Spot-Futures-Kontrakten für die Märkte für Northern Bleached Softwood Kraft (NBSK) und Bleached Eucalyptus Kraft (BEK) bekannt. Diese neuen Kontrakte werden den erheblichen Veränderungen bei den Preisen auf dem Zellstoffmarkt und dem wachsenden Bedarf an transparenteren und effizienteren Instrumenten für das Preisrisikomanagement Rechnung tragen.

Diese Einführung stellt einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des europäischen Zellstoffmarktes dar. Während frühere europäische Terminkontrakte auf Basis der Fastmarkets-Benchmark-PIX-Indizes abgerechnet wurden, die den Bruttokontraktpreis widerspiegeln, zeigen diese neuen Kontrakte Spotpreisniveaus an – was ihre zunehmende Bedeutung als wichtige Referenz für Branchenakteure verdeutlicht. Sie bieten eine neue und effektive Möglichkeit für das Management von Preisrisiken mit höherer Genauigkeit.

„Diese neuen europäischen Terminkontrakte stellen eine bedeutende Veränderung für die Branche dar", erklärte Matt Graves, Senior-Vizepräsident von Fastmarkets. „Durch die enge Ausrichtung an der Dynamik der Nettopreisniveaus bieten wir den Marktteilnehmern ein leistungsstarkes Instrument, um Risiken effektiver zu managen und sich an veränderte Preistrends anzupassen."

„Die Einführung dieser europäischen Spotpreise erweitert die umfassende globale Berichterstattung von Fastmarkets über Nettopreise für Zellstoff und ergänzt die bestehenden Preisbewertungen für Nordamerika und China. Dies ermöglicht der Branche einen vollständigeren und transparenteren Überblick über den globalen Markt und unterstützt sie bei der Entscheidungsfindung", fügte er hinzu.

„Die beiden neuen Kontrakte werden der Branche ein wichtiges Instrument zur Steuerung des Preisrisikos an die Hand geben. Die Abrechnung zum Spotpreis eröffnet auch Händlern und Arbitrageuren neue Möglichkeiten und bringt die erforderliche Liquidität in den Markt. Die Erfahrungen aus anderen Rohstoffmärkten zeigen, dass die Branche relevante Instrumente zur Steuerung von Preisrisiken sehr begrüßt", erklärte Stein Ole Larsen, Geschäftsführer von NOREXECO.