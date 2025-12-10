    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsETH / USD CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu ETH / USD

    Fed-Sitzung im Mittelpunkt

    465 Aufrufe 465 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ethereum und Bitcoin vor Zinsentscheid im Höhenflug

    Kurz vor der Fed-Sitzung ziehen Bitcoin und Ethereum kräftig an. Anleger hoffen, dass eine Zinssenkung den Start einer neuen Krypto-Rallye einleitet.

    Für Sie zusammengefasst
    • Bitcoin und Ethereum steigen vor Fed-Sitzung stark.
    • Anleger hoffen auf Zinssenkung und neue Liquidität.
    • Fed-Entscheidung könnte Krypto-Markt stark beeinflussen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Fed-Sitzung im Mittelpunkt - Ethereum und Bitcoin vor Zinsentscheid im Höhenflug
    Foto: Dall-E

    Im Vorfeld der für Mittwochabend um 20 Uhr erwarteten Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve über eine mögliche Zinssenkung ziehen die Kurse der größten Kryptowährungen deutlich an. Anleger positionieren sich für ein Szenario, das neue Liquidität und frische Impulse verspricht – doch die Risiken einer Gegenbewegung bleiben hoch.

    Ethereum mit deutlichem Vorsprung

    Bitcoin notierte am Mittwochnachmittag bei 92.100 US-Dollar und verzeichnete damit ein Plus von rund 1,9 Prozent auf 24-Stunden-Sicht. Deutlich stärker präsentierte sich Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung legte innerhalb der letzten 24 Stunden um mehr als 6 Prozent zu und stieg auf rund 3.315 US-Dollar. Damit summiert sich das Wochenplus bereits auf nahezu 10 Prozent.

    Solana und Dogecoin folgen mit Tagesgewinnen von jeweils mehr als 3 Prozent. Besonders Cardano sticht mit einem Anstieg von 5,5 Prozent hervor. XRP hingegen bewegten sich weitgehend seitwärts.

    Der Crypto Fear & Greed Index steigt von 25 auf 30 Punkte. Trotz der Verbesserung bleibt der Markt weiterhin im Fear-Modus, die Tendenz zeigt jedoch klar nach oben.

    Angespannte Liquidität bei kleineren Tokens

    Während die großen Kryptowährungen von der spekulativen Positionierung vor der Fed-Sitzung profitieren, bleibt die Markttiefe bei kleineren Tokens auffällig dünn. Die Liquidität ist weiterhin ungleich verteilt. Diese fragile Marktstruktur erhöht das Risiko abrupter Kursausschläge sowohl nach oben als auch nach unten.

    In den vergangenen 24 Stunden kam es zu Liquidationen im Umfang von rund 429 Millionen US-Dollar. Das offene Interesse an Derivatemärkten wuchs auf 133 Milliarden US-Dollar. Der marktweite Relative-Stärke-Index verharrt mit rund 51 Punkten nahe der neutralen Zone.

    Fed-Entscheidung als Schlüsselmoment

    Die Märkte rechnen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Entscheidend dürfte jedoch weniger der Schritt selbst sein als der Ausblick der Fed für das Jahr 2026 und der Tonfall von Notenbankchef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz.

    Sollte die Zinssenkung mit einem klar dovishen Ausblick und mehreren in Aussicht gestellten weiteren Reduktionen im kommenden Jahr kombiniert werden, könnte die globale Liquidität spürbar zunehmen. In diesem Szenario halten Analysten einen Anstieg von Bitcoin in den Bereich zwischen 94.000 und 96.000 US-Dollar für möglich, begleitet von potenziellen Short-Liquidationen im Volumen von über 120 Millionen US-Dollar.

     

    Was jetzt über die nächste große Bewegung entscheidet

    Kurzfristig hängt alles davon ab, ob es Bitcoin gelingt, die Zone zwischen 94.000 und 96.000 US-Dollar nach Powells Aussagen zurückzuerobern – oder ob eine makroökonomisch bedingte Vorsicht den Kurs erneut in Richtung der mittleren 80.000er-Zone drückt.

    Während Optimisten wie Tom Lee von Fundstrat für das Jahresende weiterhin Kursziele zwischen 100.000 und 110.000 US-Dollar sehen, warnt ARK-Invest-Chefin Cathie Wood, dass ein zu zurückhaltender Fed-Tonfall den Markt schnell wieder unter Druck setzen könnte.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Fed-Sitzung im Mittelpunkt Ethereum und Bitcoin vor Zinsentscheid im Höhenflug Kurz vor der Fed-Sitzung ziehen Bitcoin und Ethereum kräftig an. Anleger hoffen, dass eine Zinssenkung den Start einer neuen Krypto-Rallye einleitet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     