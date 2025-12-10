Ethereum und Bitcoin vor Zinsentscheid im Höhenflug

Im Vorfeld der für Mittwochabend um 20 Uhr erwarteten Entscheidung der US-Notenbank Federal Reserve über eine mögliche Zinssenkung ziehen die Kurse der größten Kryptowährungen deutlich an. Anleger positionieren sich für ein Szenario, das neue Liquidität und frische Impulse verspricht – doch die Risiken einer Gegenbewegung bleiben hoch.

Bitcoin notierte am Mittwochnachmittag bei 92.100 US-Dollar und verzeichnete damit ein Plus von rund 1,9 Prozent auf 24-Stunden-Sicht. Deutlich stärker präsentierte sich Ethereum. Die zweitgrößte Kryptowährung legte innerhalb der letzten 24 Stunden um mehr als 6 Prozent zu und stieg auf rund 3.315 US-Dollar. Damit summiert sich das Wochenplus bereits auf nahezu 10 Prozent.

Solana und Dogecoin folgen mit Tagesgewinnen von jeweils mehr als 3 Prozent. Besonders Cardano sticht mit einem Anstieg von 5,5 Prozent hervor. XRP hingegen bewegten sich weitgehend seitwärts.

Der Crypto Fear & Greed Index steigt von 25 auf 30 Punkte. Trotz der Verbesserung bleibt der Markt weiterhin im Fear-Modus, die Tendenz zeigt jedoch klar nach oben.

Angespannte Liquidität bei kleineren Tokens

Während die großen Kryptowährungen von der spekulativen Positionierung vor der Fed-Sitzung profitieren, bleibt die Markttiefe bei kleineren Tokens auffällig dünn. Die Liquidität ist weiterhin ungleich verteilt. Diese fragile Marktstruktur erhöht das Risiko abrupter Kursausschläge sowohl nach oben als auch nach unten.

In den vergangenen 24 Stunden kam es zu Liquidationen im Umfang von rund 429 Millionen US-Dollar. Das offene Interesse an Derivatemärkten wuchs auf 133 Milliarden US-Dollar. Der marktweite Relative-Stärke-Index verharrt mit rund 51 Punkten nahe der neutralen Zone.

Fed-Entscheidung als Schlüsselmoment

Die Märkte rechnen mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte. Entscheidend dürfte jedoch weniger der Schritt selbst sein als der Ausblick der Fed für das Jahr 2026 und der Tonfall von Notenbankchef Jerome Powell auf der anschließenden Pressekonferenz.

Sollte die Zinssenkung mit einem klar dovishen Ausblick und mehreren in Aussicht gestellten weiteren Reduktionen im kommenden Jahr kombiniert werden, könnte die globale Liquidität spürbar zunehmen. In diesem Szenario halten Analysten einen Anstieg von Bitcoin in den Bereich zwischen 94.000 und 96.000 US-Dollar für möglich, begleitet von potenziellen Short-Liquidationen im Volumen von über 120 Millionen US-Dollar.

Was jetzt über die nächste große Bewegung entscheidet

Kurzfristig hängt alles davon ab, ob es Bitcoin gelingt, die Zone zwischen 94.000 und 96.000 US-Dollar nach Powells Aussagen zurückzuerobern – oder ob eine makroökonomisch bedingte Vorsicht den Kurs erneut in Richtung der mittleren 80.000er-Zone drückt.

Während Optimisten wie Tom Lee von Fundstrat für das Jahresende weiterhin Kursziele zwischen 100.000 und 110.000 US-Dollar sehen, warnt ARK-Invest-Chefin Cathie Wood, dass ein zu zurückhaltender Fed-Tonfall den Markt schnell wieder unter Druck setzen könnte.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



