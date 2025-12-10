BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Delivery Hero anlässlich der Prüfung weiterer Verkäufe von Unternehmensteilen mit einem Kursziel von 38,10 Euro auf "Overweight" belassen. Die aus dem Brief an die Aktionäre zu entnehmenden Pläne des Essenslieferanten erhöhten die Wahrscheinlichkeit positiver Kurstreiber in den kommenden Monaten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 23:27 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,40 % und einem Kurs von 22,20EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 13:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38,10

Kursziel alt: 38,10

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



