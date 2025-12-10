Börsen Update Europa - 10.12. - FTSE Athex 20 stark +1,78 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:51) bei 29.704,82 PKT und steigt um +0,17 %. Top-Werte: Delivery Hero +8,18 %, Nordex +7,42 %, Hochtief +3,95 % Flop-Werte: HENSOLDT -4,34 %, RENK Group -3,31 %, TUI -2,78 %

Der DAX bewegt sich bei 24.050,83 PKT und fällt um -0,31 %. Top-Werte: Siemens Energy +3,68 %, Fresenius +1,27 %, Porsche Holding SE +1,09 % Flop-Werte: Rheinmetall -3,16 %, Deutsche Boerse -2,16 %, SAP -1,31 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX steht aktuell (13:59:52) bei 3.564,71 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: Nordex +7,42 %, SMA Solar Technology +2,64 %, Nagarro +1,48 %

Flop-Werte: HENSOLDT -4,34 %, IONOS Group -2,02 %, Eckert & Ziegler -1,52 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.705,98 PKT und fällt um -0,03 %.

Top-Werte: Siemens Energy +3,68 %, UniCredit +1,09 %, argenx +1,05 %

Flop-Werte: Ferrari -3,32 %, Rheinmetall -3,16 %, Deutsche Boerse -2,16 %

Der ATX bewegt sich bei 5.107,95 PKT und fällt um -0,58 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,97 %, voestalpine +1,10 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,81 %

Flop-Werte: Andritz -3,59 %, PORR -3,20 %, DO & CO -2,35 %

Der SMI steht aktuell (13:59:51) bei 12.830,86 PKT und fällt um -0,44 %.

Top-Werte: Kuehne + Nagel International +2,07 %, Alcon +0,84 %, Sika +0,42 %

Flop-Werte: Roche Holding -1,10 %, Swiss Life Holding -1,05 %, Givaudan -0,89 %

Der CAC 40 steht bei 8.026,98 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: Societe Generale +1,24 %, BNP Paribas (A) +0,88 %, Air Liquide +0,80 %

Flop-Werte: Thales -3,09 %, Euronext -2,11 %, Renault -1,93 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.800,96 PKT und verliert bisher -0,20 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,42 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +1,09 %, Swedbank Shs(A) +0,63 %

Flop-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) -1,01 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,65 %, Skanska (B) -0,53 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (13:59:21) bei 5.150,00 PKT und steigt um +1,78 %.

Top-Werte: HELLENiQ ENERGY Holdings +0,74 %, Piraeus Port Authority +0,36 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,32 %

Flop-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction -1,14 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -0,90 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,61 %