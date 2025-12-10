    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFormycon AktievorwärtsNachrichten zu Formycon

    Formycon Aktie kommt unter die Räder - 10.12.2025

    Am 10.12.2025 ist die Formycon Aktie, bisher, um -6,90 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Formycon Aktie.

    Formycon ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars, spezialisiert auf Augen- und Autoimmunerkrankungen. Mit starker F&E und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Sandoz und Amgen ab.

    Formycon Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 10.12.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Formycon Aktie. Mit einer Performance von -6,90 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Formycon Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -2,41 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 22,600, mit einem Minus von -6,90 %. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Formycon in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +5,55 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Formycon Aktie damit um +6,13 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,79 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Formycon einen Rückgang von -54,03 %.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,35 % geändert.

    Formycon Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,13 %
    1 Monat +23,79 %
    3 Monate +5,55 %
    1 Jahr -55,30 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Formycon Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aspekte der Formycon Aktie. Es gibt Unsicherheiten bei den Quartalszahlen, insbesondere des Q4, sowie Bedenken bezüglich der Asset-Bewertung und Liquidität. Strategische Partnerschaften und Übernahmen werden als Wachstumsmöglichkeiten gesehen, doch die Bewertung der Biosimilar-Assets und die finanzielle Stabilität sorgen für gemischte Stimmung. Insgesamt herrscht vorsichtiger Optimismus mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Formycon eingestellt.

    Informationen zur Formycon Aktie

    Es gibt 18 Mio. Formycon Aktien. Damit ist das Unternehmen 402,06 Mio.EUR € wert.

    Formycon Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Formycon Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Formycon Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Formycon

    -5,56 %
    +5,01 %
    +22,46 %
    +5,24 %
    -55,70 %
    -71,98 %
    -61,13 %
    +9,48 %
    +159,23 %
    ISIN:DE000A1EWVY8WKN:A1EWVY



