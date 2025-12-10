Finanzaufsicht verhängt Bußgeld gegen Landesbank Helaba

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Finanzaufsicht Bafin verhängt ein Bußgeld von 20.000 Euro gegen die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Grund seien Mängel in der Geldwäscheprävention. Das Institut habe Datenverarbeitungssysteme in dem Bereich betrieben, die "nur eingeschränkt angemessen waren", teilte die Bafin mit. Der Bußgeldbescheid ist rechtskräftig.

Banken müssen nach geltendem Recht Systeme betreiben, um Geschäftsbeziehungen und einzelne Transaktionen im Zahlungsverkehr zu erkennen, die Anhaltspunkte für Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und sonstige strafbare Handlungen geben.