Miata verdoppelt mineralisierten Fußabdruck im Jons Trend mit einem 500 m langen Step-Out in Bohrloch 039 inkl. 54 m mit 1,04 g/t Au in Bohrloch 043

VANCOUVER, British Columbia, 10. Dezember 2025 / IRW-Press / Miata Metals Corp. (CSE: MMET) (FSE: 8NQ) (OTCQB: MMETF) („Miata” oder das „Unternehmen”) freut sich, weitere Bohrergebnisse aus der Zone Jons Trend von seinem Goldprojekt Sela Creek („Sela Creek” oder das „Projekt”) in Suriname bekannt zu geben.

Die Ergebnisse der Bohrlöcher 25DDH-SEL-037 bis 25-DDH-SEL039 und 25DDH-SEL-042 bis 25DDH-SEL-046 bestätigen die Goldmineralisierung in Jons Trend über einen Korridor von 750 m x 250 m bis zu einer Tiefe von 200 m, der entlang des Streichs und in der Tiefe offen bleibt. Wichtig ist, dass ein 500 m weiter Step-out Bohrloch diese Kontinuität bestätigt und damit die bekannte mineralisierte Fläche mehr als verdoppelt. Die Neuauswertung der geophysikalischen Daten deutet darauf hin, dass sich die Hauptstrukturen bei Sela Creek, die möglicherweise die Ausdehnung des Goldsystems widerspiegeln, bis in eine Tiefe von 1,5 km fortsetzen.

Highlights

- 500 m Step-out (Bohrung 25DDH-SEL-039) bestätigt die Streichkontinuität und erweitert den Jons-Trend um über 100 % mit 4,9 m mit 4,04 g/t Gold und 13,6 m mit 0,80 g/t Gold

- Jedes Bohrloch im Jons Trend hat eine Goldmineralisierung durchschnitten, wobei die meisten Bohrlöcher mehrere subparallele goldhaltige Zonen durchschnitten haben.

- Kontinuierliche Goldmineralisierung nun über 750 m x 250 m erkennbar, entlang des Streichs und in der Tiefe offen, eine Vergrößerung um über 100 Prozent

- Die Bohrungen liefern weiterhin breite mineralisierte Abschnitte, darunter:

54 m mit 1,04 g/t Gold und 3,4 m mit 1,12 g/t Gold (Bohrung 25DDH-SEL-043)

53,6 m mit 0,84 g/t Gold (Bohrung 25DDH-SEL-038)

18,9 m mit 1,01 g/t Gold und 5,4 m mit 2,29 g/t Gold (25DDH-SEL-044)

9 m mit 0,79 g/t Gold und 16,5 m mit 0,83 g/t Gold und 4,4 m mit 3,13 g/t Gold (25DDH-SEL-045)

34 m mit 1,05 g/t Gold und 12 m mit 1,15 g/t Gold (25DDH-SEL-046)

- 10.061 Meter wurden im Jahr 2025 gebohrt, womit das Jahresziel erreicht wurde, die Ergebnisse von 2.755 Meter stehen noch aus

Abbildung1 . Schrägansicht der Bohrungen im Jons Trend mit einem impliziten Gehaltsmodell, das zeigt, dass die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Modell das Explorationspotenzial auf der Grundlage begrenzter Daten veranschaulicht und keine Garantie dafür ist, dass solche Goldgehalte vorhanden sind.

„Die Bohrungen in Jons Trend liefern weiterhin bedeutende Mineralisierungen über eine große Fläche, die vollständig offen ist, was das Potenzial für eine zukünftige Tagebauressource in Sela Creek untermauert“, erklärte Dr. Jacob Verbaas, CEO von Miata Metals. „Da alle Bohrlöcher bei Jons Trend in einem 750 mal 250 Meter großen Korridor mineralisierte Abschnitte ergeben haben, entwickelt sich Jons Trend rasch zur ersten bedeutenden Mineralisierungszone des Projekts. Wir beginnen gerade erst, das Ausmaß dieses Ziels zu erfassen.

„Ebenso wichtig ist, dass wir durch unsere laufenden Arbeiten auf dem Grundstück Sela Creek die projektbezogenen Kontrollen der Goldmineralisierung definieren können. Wir gehen davon aus, dass wir unser auf Entdeckungen ausgerichtetes Programm im ersten Quartal 2026 mit einem vollständig finanzierten Zwei-Bohrgerät-Programm beschleunigen können, wodurch wir mehrere Prospekte parallel bearbeiten können. Mehrere Prospekte sind bohrbereit und stehen kurz vor der Entdeckung. Unser Ziel für 2026 ist es, zu zeigen, dass Sela Creek das nächste große Goldgebiet in Suriname ist.“

Ein robustes und expandierendes Goldsystem

Die Bohrungen am Jons Trend liefern weiterhin breite, konsistente Abschnitte mit Goldmineralisierung, die in stark deformierten Quarz-Pyrit-Pyrrhotit-Adern innerhalb einer mächtigen Turbiditsequenz enthalten sind. Turbiditsequenzen sind in der Regel homogen und seitlich sehr kontinuierlich. Diese Kontinuität zeigt sich in der Gehaltsverteilung, wie beispielsweise in Bohrloch 25DDH-SEL-046 (Abb. 3), sowie in der Streichlänge, die derzeit 750 m beträgt und offen ist. Insgesamt entwickelt sich Jons Trend zu einem großen Vorkommen mit großen Mengen, das sich potenziell für den Tagebau eignet. Die implizite Gehaltmodellierung (Abb. 1 und 2) zeigt wiederholte Zonen mit südöstlich abfallender Mineralisierung.

Abbildung2 . Draufsicht auf die Bohrungen bei Jons Trend mit implizitem Gehaltsmodell, das auf die Oberfläche projiziert wurde. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Modell das Explorationspotenzial auf der Grundlage begrenzter Daten veranschaulicht und keine Garantie dafür ist, dass solche Goldgehalte vorhanden sind.

Kontinuität durch 500 m Step-Out bestätigt

Die Ergebnisse umfassen Bohrloch 25DDH-SEL-039, einen 500 m Step-Out, der die Mineralisierung von Jons Trend über 750 m erweitert (Abb. 1). Bohrloch 25DDH-SEL-039 ergab 4,9 m mit 4,04 g/t Gold (Abb. 4) und 13,6 m mit 0,8 g/t Gold in separaten Abschnitten. Zwischen der Hauptfundstelle und 25DDH-SEL-039 wurden mehrere Bohrlöcher gebohrt, um die Fortsetzung des Jons Trend zu bestätigen. Der Jons Trend wurde bisher bis zu einer durchschnittlichen Tiefe von 134 m gebohrt und bleibt in der Tiefe und entlang des Streichs offen.

Magnetische Daten deuten auf eine Kontinuität bis in Tiefen von über 1 km hin

Eine Inversion der magnetischen Daten deutet darauf hin, dass sich die Hauptstrukturen auf Sela Creek, einschließlich der steil abfallenden Central Guyana Shear Zone, bis in eine Tiefe von 1500 m fortsetzen. Die Central Guyana Shear Zone ist eine dominante goldhaltige Struktur im Projektgebiet, die sich über die gesamte Länge der Konzession Sela Creek erstreckt. Angesichts der Tatsache, dass die strukturellen Kontrollen auf das Flüssigkeitssystem auf Sela Creek hinweisen, geht das Unternehmen davon aus, dass sich die Goldmineralisierung bis in diese Tiefen fortsetzen könnte.

Abbildung3 . 25DDH-SEL-046 von 74 bis 90 Metern (innerhalb von 17 Metern mit 1,59 g/t Gold ab 74 Metern), was eine kontinuierliche Gehaltsverteilung zeigt.

Abbildung4 . 25DDH-SEL-039, von 132 bis 137 m, beweist, dass sich die Zone Jons Trend über 750 m entlang des Streichs erstreckt und weiterhin offen ist.

Tabelle1. Bohrergebnisse. Die Abschnitte werden als Bohrlochlänge angegeben, die tatsächlichen Mächtigkeiten sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Bohrloch-ID Von Bis Intervall Gehalt (g/t Au) Cutoff Bohrlochlänge Prospekt 25DDH-SEL-037 1,1 8,6 7,5 0,82 0,23 128,80 Jons Grube Und 38,6 49,8 11,2 0,54 0,03 Einschließlich 38,6 43,0 4,4 0,84 0,35 Und 57,9 68,0 10,1 1,57 0,07 Einschließlich 61,0 63,0 2,0 5,53 3,65 Und 90,0 93,0 3,0 0,77 0,38 25DDH-SEL-038 28,1 29,6 1,5 1,21 1,21 227,80 Jons Trend Und 87,0 89,0 2,0 1,43 0,09 Und 134,0 135,0 1,0 2,46 2,46 Und 143,0 144,0 1,0 0,63 0,63 Und 167,9 221,5 53,6 0,84 0,03 Einschließlich 167,9 174,0 6,1 0,99 0,16 Einschließlich 182,0 221,5 39,5 0,94 0,10 Einschließlich 182,0 192,0 10,0 1,38 0,35 Einschließlich 195,0 200,0 5,0 1,71 0,36 25DDH-SEL-039 34,0 35,0 1,0 0,52 0,52 152,80 Jons Trend Und 48,0 54,0 6,0 0,60 0,35 Und 57,0 62,0 5,0 0,86 0,53 Und 79,0 80,8 1,8 0,62 0,61 Und 92,4 106,0 13,6 0,80 0,25 Einschließlich 92,4 98,0 5,6 1,02 0,62 Und 114,3 117,0 2,7 0,87 0,32 Und 122,0 125,0 3,0 0,50 0,28 Und 132,1 137,0 4,9 4,04 0,98 Einschließlich 133,0 135,9 2,8 5,62 2,96 25DDH-SEL-042 4,1 8,6 4,5 0,68 0,54 147,05 Jons Trend Und 58,0 63,4 5,4 0,83 0,01 Einschließlich 61,0 63,4 2,4 1,12 0,41 Und 71,0 74,9 3,9 1,09 0,19 Und 113,8 121,0 7,2 1,51 0,39 Einschließlich 116,0 119,0 3,0 2,32 1,37 Loch Von Bis Intervall (m) Gehalt (g/t Au) Cutoff Bohrlochlänge Prospekt 25DDH-SEL-043 10,1 12,3 2,2 0,59 0,59 152,80 Jons Trend und 28,0 31,4 3,4 0,51 0,24 und 59,0 69,0 10,0 0,47 0,09 und 75,0 129,0 54,0 1,04 0,19 einschließlich 76,0 81,0 5,0 1,84 0,75 einschließlich 83,0 97,0 14,0 1,32 0,28 einschließlich 104,0 111,0 7,1 1,78 0,70 einschließlich 126,0 129,0 3,0 1,86 0,77 und 138,6 142,0 3,4 1,12 0,27 und 151,0 152,8 1,8 2,20 0,83 25DDH-SEL-044 45,0 47,0 2,0 0,48 0,21 179,80 Jons Trend und 61,0 65,0 4,0 0,93 0,62 und 89,9 91,0 1,2 0,55 0,16 und 107,0 125,9 18,9 1,01 0,02 einschließlich 112,0 114,6 2,6 2,08 1,33 einschließlich 121,0 125,9 4,8 1,94 0,36 und 131,5 133,8 2,4 0,47 0,36 und 147,0 148,0 1,0 0,76 0,76 und 151,0 155,2 4,2 0,58 0,31 und 158,0 159,0 1,0 1,07 1,07 und 162,1 167,5 5,4 2,29 0,08 einschließlich 163,9 165,7 1,8 4,22 4,15 25DDH-SEL-045 25,1 28,1 3,0 0,41 0,21 188,80 Jons Trend und 56,0 57,0 1,0 1,45 1,45 und 63,3 64,0 0,8 0,56 0,56 und 69,9 71,0 1,2 2,93 2,93 und 75,0 84,0 9,0 0,79 0,48 einschließlich 75,0 77,8 2,8 1,28 0,88 und 90,5 107,0 16,5 0,83 0,08 einschließlich 90,5 96,5 6,0 1,50 0,08 einschließlich 95,7 96,5 0,8 4,54 4,54 einschließlich 104,0 105,0 1,0 1,89 1,89 und 108,6 111,0 2,4 0,47 0,32 und 114,5 116,0 1,5 1,65 0,45 und 128,5 132,9 4,4 3,13 0,53 einschließlich 129,0 131,0 2,0 5,57 4,40 und 141,4 143,0 1,6 0,78 0,23 und 146,7 149,0 2,3 2,64 0,66

Bohrungs-ID Von Bis Intervall (m) Gehalt (g/t Au) Cutoff Bohrlochlänge Prospekt 25DDH-SEL-046 20,6 23,6 3,0 0,58 0,31 209,80 Jons Trend und 50,5 61,0 10,5 0,45 0,16 einschließlich 50,5 55,0 4,5 0,60 0,18 einschließlich 58,0 61,0 3,0 0,44 0,34 und 66,0 68,0 2,0 0,48 0,44 und 73,0 107,0 34,0 1,05 0,13 einschließlich 74,0 91,0 17,0 1,59 0,90 und 120,0 132,0 12,0 1,15 0,13 einschließlich 130,1 131,0 0,9 4,37 4,37 und 137,0 138,4 1,3 2,36 2,36 und 144,0 145,0 1,0 3,79 3,79 und 154,0 156,0 2,0 0,94 0,54 und 166,0 167,0 1,0 0,62 0,62 und 177,2 178,0 0,8 0,62 0,62

Tabelle2. Informationen zum Bohrlochkragen. Die tatsächliche Breite der Intervalle in Tabelle 1 wird als tatsächliche Breite in % x Intervall berechnet. Beispielsweise hat 34,0 m in Bohrloch 25DDH-SEL-046 eine tatsächliche Breite von 87 % x 34 = 29,58 m.

Bohrloch-ID Ostkoordinate* Nord Höhe (m) Azimut Neigung Länge (m) Geschätzte tatsächliche Breite 25DDH-SEL-037 754.675 418.259 107 348 -48 128,8 77 25DDH-SEL-038 754.793 418.125 105 355 -55 227,8 99 25DDH-SEL-039 755.178 417.872 109 5 -44 152,8 87 25DDH-SEL-042 754.679 418.160 114 10 -62 147,05 91 25DDH-SEL-043 754.774 418.254 106 5 -65 152,8 100 25DDH-SEL-044 754.729 418.135 110 0 -52 179,8 87 25DDH-SEL-045 754.801 418.319 134 0 -78 188,8 71 25DDH-SEL-046 754.826 418.301 129 351 -75 209,8 87

Alle Bohrergebnisse, einschließlich der Bohrlochstandorte, sind auf der Website des Unternehmens unter diesem Link verfügbar. Die tatsächlichen Mächtigkeiten liegen, sofern nicht anders angegeben, innerhalb von 90 % der angegebenen Mächtigkeit.

QAQC

Die Proben wurden bei FILAB Suriname, einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten kommerziellen Labor, analysiert. Die Proben werden zerkleinert und pulverisiert, bis 85 % eine Korngröße von 88 µm aufweisen, bevor sie mittels einer 50-g-Feuerprobe (50-g-Aliquot) mit Atomabsorption (AA) analysiert werden. Bei Proben, die Untersuchungswerte von über 5,0 Gramm pro Tonne (g/t) ergaben, wurde ein weiterer Schnitt aus der ursprünglichen Pulpe entnommen und mit einem gravimetrischen Abschluss feuerprobenweise untersucht. Miata Metals fügt zertifizierte Referenzstandards sowie Leerproben und ¼-Kern-Duplikate in die Probensequenz ein, um die Qualität zu kontrollieren und sicherzustellen.

QP-Erklärung

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Dr. Jacob Verbaas, P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einer qualifizierten Person gemäß den Definitionen der National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Miata Metals Corp.

Miata Metals Corp. (CSE: MMET) ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das an der Canadian Securities Exchange sowie an den Börsen OTCQB (OTCQB: MMETF) und Frankfurt (FSE: 8NQ) notiert ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Erwerb, die Exploration und die Erschließung von Mineralgrundstücken. Das Unternehmen hält eine 70-prozentige Beteiligung am ~215 km² großen Goldprojekt Sela Creek mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung an dem Projekt sowie eine 70-prozentige wirtschaftliche Beteiligung am Goldprojekt Nassau mit einer Option auf den Erwerb einer 100-prozentigen Beteiligung. Beide Explorationsgrundstücke befinden sich im Greenstone-Gürtel von Suriname.

Im Namen des Vorstands

Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo | CEO und Direktor

info@miatametals.com

+1 778 488 9754

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte hierin enthaltene Informationen stellen „zukunftsgerichtete Informationen“ gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen dar. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie „antizipieren“, „antizipiert“, „erwartet“, „beabsichtigt“, „wird“ oder Variationen solcher Wörter und Phrasen oder Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse „eintreten werden“, zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen wird keine zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen, die hierin durch Verweis aufgenommen wurden, aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Die Canadian Securities Exchange hat diese Pressemitteilung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Miata Metals Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,76 % und einem Kurs von 0,308EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 11:01 Uhr) gehandelt.