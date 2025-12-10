TIS unterstützt Treasury-Teams bei der Umstellung auf ISO 20022 nach Ablauf der Frist für Banken im Jahr 2025

BERLIN, DE / ACCESS Newswire / 10. Dezember 2025 / Treasury Intelligence Solutions (TIS), eine führende cloudbasierte Plattform für Zahlungen und Cash Management, macht Unternehmen mit spezialisierten Konvertierungsdiensten fit für die Zukunft nach Ablauf der Frist für ISO 20022 im November 2025. Als wichtiger Wendepunkt für die Finanzbranche verlangt SWIFT nun von den Banken, ihre grenzüberschreitenden Zahlungsnachrichten auf ISO 20022 umzustellen. Infolgedessen stellen Treasury-Teams bereits Unterschiede in der Art und Weise fest, wie ihre Banken Zahlungsinformationen senden und empfangen. Die Anpassung an diese Veränderungen erfordert einen strategischen Ansatz zur Modernisierung von Systemen und Prozessen.

ISO 20022 ersetzt eine Vielzahl älterer Standards durch einen einheitlichen Ansatz zur Strukturierung von Zahlungsdaten. Der neue universelle Standard soll Verwirrung zwischen den Märkten reduzieren, die Datenqualität verbessern und das Maß an Transparenz unterstützen, das Regulierungsbehörden weltweit mittlerweile erwarten.

Die Umstellung auf ISO 20022-Zahlungen erfordert Zeit und eine strategische Vision, insbesondere wenn Altsysteme, ERP- und Zahlungssysteme nicht mit Blick auf strukturierte Daten entwickelt wurden. Die Aktualisierung dieser Systeme erfordert Planung und Koordination zwischen mehreren internen Teams.

„ISO 20022 ist eine große Veränderung für die Branche, sollte aber den täglichen operativen Betrieb von Unternehmen nicht beeinträchtigen“, so Wouter De Bie, Chief Technology Officer bei TIS. „Unsere Priorität ist es, diesen Übergang nahtlos zu gestalten. Durch die Nutzung der Fähigkeit unserer Plattform, Zahlungsdateien in bankspezifische Formate zu übersetzen und die von ISO geforderten Felder automatisch auszufüllen, geben wir Treasury-Teams die Flexibilität, sich in ihrem eigenen Tempo anzupassen. Dieser Ansatz sorgt für Stabilität, reduziert Risiken und ermöglicht es Unternehmen, neue Standards ohne kostspielige Systemüberholungen oder Last-Minute-Korrekturen zu erfüllen.“