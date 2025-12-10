BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der mittelfristige Ausblick des Börsenbetreibers entspreche weitgehend ihren Erwartungen, schrieb Grace Dargan am Dienstagabend. Zudem begrüßte sie das neue Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro./rob/edh/ag
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 219EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.
