BARCLAYS stuft Deutsche Börse AG auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Börse anlässlich neuer Geschäftsziele für 2028 mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. Der mittelfristige Ausblick des Börsenbetreibers entspreche weitgehend ihren Erwartungen, schrieb Grace Dargan am Dienstagabend. Zudem begrüßte sie das neue Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 500 Millionen Euro./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 21:59 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.12.2025 / 22:05 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,36 % und einem Kurs von 219EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 14:05 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Grace Dargan

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Börse AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 290

Kursziel alt: 290

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



