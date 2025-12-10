Minister will deutsche Agrarexporte ankurbeln

Exporte wichtig für Landwirtschaft



Rainer hob Qualität und verlässliche Standards von Produkten aus Deutschland hervor. Im Blick steht unter anderem Wein, bei dem es derzeit Absatzprobleme gibt. Laut Ministerium hat der deutsche Agrarexport ein jährliches Volumen von rund 100 Milliarden Euro. Die Landwirtschaft erlöst demnach nahezu jeden vierten Euro im Ausland, die Ernährungswirtschaft jeden dritten Euro. In der Landtechnik werden drei von vier Euro auf internationalen Märkten erlöst./sam/DP/nas

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie

Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 2,48 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -51,27 %.

Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 89,12 Mio..

BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +262,17 %/+382,90 % bedeutet.