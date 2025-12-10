Minister will deutsche Agrarexporte ankurbeln
- Rainer will Exporte deutscher Agrargüter stärken.
- Neue Märkte durch Messeauftritte und Netzwerke.
- Exporte sind entscheidend für Landwirtschaftsumsatz.
BERLIN (dpa-AFX) - Bundeslandwirtschaftsminister Alois Rainer will Exporte deutscher Lebensmittel und anderer Agrargüter in alle Welt stärker ankurbeln. "Wir sehen uns mit der Wirtschaft als ein Team, das gemeinsam für "Made in Germany" wirbt", sagte der CSU-Politiker bei der Vorstellung einer Exportstrategie seines Ressorts in Berlin. Das Ministerium wolle "Türöffner" für neue Märkte sein und auch mittelständische Anbieter etwa mit Messeauftritten unterstützen.
Rainer kündigte eine Reise nach China im kommenden Frühjahr an. In der Strategie vorgesehen ist eine Analyse zu vielversprechenden Zielmärkten. Kürzungen der Vorgängerregierung bei einem Programm für Auslandsmessen sollen zurückgenommen werden. In deutschen Botschaften sollen Kontakte und Netzwerke intensiviert werden. Im Ministerium soll eine neue koordinierende Anlaufstelle für exportierende Unternehmen eingerichtet werden.
Exporte wichtig für Landwirtschaft
Rainer hob Qualität und verlässliche Standards von Produkten aus Deutschland hervor. Im Blick steht unter anderem Wein, bei dem es derzeit Absatzprobleme gibt. Laut Ministerium hat der deutsche Agrarexport ein jährliches Volumen von rund 100 Milliarden Euro. Die Landwirtschaft erlöst demnach nahezu jeden vierten Euro im Ausland, die Ernährungswirtschaft jeden dritten Euro. In der Landtechnik werden drei von vier Euro auf internationalen Märkten erlöst./sam/DP/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BayWa Aktie
Die BayWa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,40 % und einem Kurs von 2,48 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BayWa Aktie um -4,24 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -51,27 %.
Die Marktkapitalisierung von BayWa bezifferte sich zuletzt auf 89,12 Mio..
BayWa zahlte zuletzt (2024) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0700 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 11,000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 9,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 12,000EUR was eine Bandbreite von +262,17 %/+382,90 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu BayWa - 519406 - DE0005194062
Das denkt die wallstreetONLINE Community über BayWa. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BayWa eingestellt.
Laut Bundesanzeiger am 18.11.25 auf Null reduziert.
Hallo Terrawatt und MrEstate,
Bin da bei Dir. Es sind ja noch viele ungewisse Parameter. Erst wenn die besser abschätzbar sind, wird sich zeigen wohin die Reise geht. Der Totalverlust ist immer noch möglich, wobei ich das bei den Großaktionären und Banken für unwahrscheinlich halte. Eher kommt noch eine Kapitalerhöhung als das es eine Insolvenz gibt. Sollte dieses Risiko aber genannt sein, wird der Kurs mE massiv ansteigen. Wenn die Sanierung gelingt, erwarte ich einen Verzehnfacher. Dafür kann man schon ein gewisses Risiko eingehen :)