DZ BANK stuft UNITED INTERNET AG auf 'Kaufen'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für United Internet beim fairen Aktienwert von 35,50 Euro auf "Kaufen" belassen. Die angekündigte Einbringung von Versatel in die 1&1 AG habe er nun in seinem Bewertungsmodell für den Internetkonzern abgebildet, schrieb Karsten Oblinger am Mittwoch. Sollte die von einigen Marktteilnehmern erwartete Konsolidierung des deutschen Telekomsektors erfolgen, ergäbe dies perspektivisch weiteren Spielraum in seinem Modell./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 12:49 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,56 % und einem Kurs von 24,96EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 14:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Karsten Oblinger

Analysiertes Unternehmen: UNITED INTERNET AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

