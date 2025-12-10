Netfonds Gruppe setzt dynamischen Wachstumskurs in 2025 fort
Netfonds setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Umsatz, Ertrag und verwaltete Vermögen erreichen neue Höchststände, getragen von einer skalierbaren Plattformstrategie.
- Die Netfonds Gruppe verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 ein Bruttoumsatz von 192,7 Mio. EUR, was einem Anstieg von 14,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Der Netto-Konzernumsatz stieg auf 35,4 Mio. EUR, eine Steigerung um 13,8 % gegenüber den ersten neun Monaten 2024.
- Das EBITDA wurde auf 6,9 Mio. EUR erhöht, was einer Steigerung um 43,0 % entspricht, und die EBITDA-Marge stieg auf 19,6 %.
- Das operative Ergebnis (EBIT) konnte auf 4,2 Mio. EUR gesteigert werden, ein Plus von 37,1 %, und der Gewinn vor Steuern (EBT) lag bei 3,4 Mio. EUR, plus 16,1 %.
- Das Segment Investment und Vermögensverwaltung erreichte mit Assets under Administration (AuA) von 30,75 Mrd. EUR ein Rekordniveau, eine Steigerung um 13,1 % im Vergleich zum Vorjahr.
- Die Skalierung der finfire-Plattform trägt zu einer verbesserten Margenentwicklung bei, mit einer EBITDA-Marge von knapp 20 %, was auf eine zunehmende Skalierung des Geschäftsmodells hinweist.
Der Kurs von Netfonds lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im Plus.
