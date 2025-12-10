    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNetfonds AktievorwärtsNachrichten zu Netfonds
    Netfonds Gruppe setzt dynamischen Wachstumskurs in 2025 fort

    Netfonds setzt seinen Wachstumskurs eindrucksvoll fort: Umsatz, Ertrag und verwaltete Vermögen erreichen neue Höchststände, getragen von einer skalierbaren Plattformstrategie.

    Netfonds Gruppe setzt dynamischen Wachstumskurs in 2025 fort
    Foto: adobe.stock.com
    • Die Netfonds Gruppe verzeichnete in den ersten neun Monaten 2025 ein Bruttoumsatz von 192,7 Mio. EUR, was einem Anstieg von 14,3 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Der Netto-Konzernumsatz stieg auf 35,4 Mio. EUR, eine Steigerung um 13,8 % gegenüber den ersten neun Monaten 2024.
    • Das EBITDA wurde auf 6,9 Mio. EUR erhöht, was einer Steigerung um 43,0 % entspricht, und die EBITDA-Marge stieg auf 19,6 %.
    • Das operative Ergebnis (EBIT) konnte auf 4,2 Mio. EUR gesteigert werden, ein Plus von 37,1 %, und der Gewinn vor Steuern (EBT) lag bei 3,4 Mio. EUR, plus 16,1 %.
    • Das Segment Investment und Vermögensverwaltung erreichte mit Assets under Administration (AuA) von 30,75 Mrd. EUR ein Rekordniveau, eine Steigerung um 13,1 % im Vergleich zum Vorjahr.
    • Die Skalierung der finfire-Plattform trägt zu einer verbesserten Margenentwicklung bei, mit einer EBITDA-Marge von knapp 20 %, was auf eine zunehmende Skalierung des Geschäftsmodells hinweist.

    Der Kurs von Netfonds lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 44,80EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,67 % im Plus.


    Netfonds

    0,00 %
    +0,90 %
    +3,24 %
    -2,62 %
    +5,69 %
    +8,78 %
    +59,29 %
    ISIN:DE000A1MME74WKN:A1MME7





