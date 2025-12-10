AKTIEN IM FOKUS
Exane BNP treibt Hochtief-Rekordjagd weiter - Fraport schwächer
- Hochtief und ACS erreichen neue Rekordwerte.
- Hochtief steigert Jahresgewinn auf 158 Prozent.
- Exane empfiehlt beide Aktien mit "Outperform".
FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Die Aktien von Hochtief und ihrem spanischen Mutterkonzern ACS haben am Mittwoch neue Rekorde erreicht. Hochtief bauten ihren Jahresgewinn mit der Bestmarke von gut 334 Euro auf rund 158 Prozent aus. ACS gewannen beim Kurs von gut 86 Euro im bisherigen Jahr immerhin über 77 Prozent an Wert.
Die Investmentbank Exane BNP Paribas empfahl beide in ihrem Ausblick auf 2026 mit einem frischen "Outperform". Neben Aeroports de Paris sind sie Favoriten im Bereich Transport und Infrastruktur in Europa. Bei Hochtief und ACS sehen die Experten Überraschungspotenzial aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren.
Die Aktien von Fraport büßten derweil nach ihrer jüngsten Erholung wieder etwas ein. Hier nahm Exane nun, wie auch bei Vinci , eine neutrale Haltung ein. Hier sehen die Experten inzwischen ein etwas wackeligeres Chance-Risiko-Verhältnis und weniger Cashflow-Fantasie./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie
Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 71,65 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +5,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,71 %.
Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 25,47 Mrd..
Hochtief zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 197,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 163,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -50,34 %/-7,07 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hochtief - 607000 - DE0006070006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hochtief. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Wir können ja mal eine kleine Fundamentalanalyse betreiben: