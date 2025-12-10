    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHochtief AktievorwärtsNachrichten zu Hochtief

    AKTIEN IM FOKUS

    Exane BNP treibt Hochtief-Rekordjagd weiter - Fraport schwächer

    Für Sie zusammengefasst
    • Hochtief und ACS erreichen neue Rekordwerte.
    • Hochtief steigert Jahresgewinn auf 158 Prozent.
    • Exane empfiehlt beide Aktien mit "Outperform".
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/MADRID (dpa-AFX) - Die Aktien von Hochtief und ihrem spanischen Mutterkonzern ACS haben am Mittwoch neue Rekorde erreicht. Hochtief bauten ihren Jahresgewinn mit der Bestmarke von gut 334 Euro auf rund 158 Prozent aus. ACS gewannen beim Kurs von gut 86 Euro im bisherigen Jahr immerhin über 77 Prozent an Wert.

    Die Investmentbank Exane BNP Paribas empfahl beide in ihrem Ausblick auf 2026 mit einem frischen "Outperform". Neben Aeroports de Paris sind sie Favoriten im Bereich Transport und Infrastruktur in Europa. Bei Hochtief und ACS sehen die Experten Überraschungspotenzial aus dem Geschäft mit KI-Rechenzentren.

    Die Aktien von Fraport büßten derweil nach ihrer jüngsten Erholung wieder etwas ein. Hier nahm Exane nun, wie auch bei Vinci , eine neutrale Haltung ein. Hier sehen die Experten inzwischen ein etwas wackeligeres Chance-Risiko-Verhältnis und weniger Cashflow-Fantasie./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hochtief Aktie

    Die Hochtief Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 71,65 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 12:20 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hochtief Aktie um +5,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,71 %.

    Die Marktkapitalisierung von Hochtief bezifferte sich zuletzt auf 25,47 Mrd..

    Hochtief zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 5,2300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,0600 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 197,25EUR. Von den letzten 8 Analysten der Hochtief Aktie empfehlen 8 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 163,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 305,00EUR was eine Bandbreite von -50,34 %/-7,07 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
