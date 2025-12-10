JPMORGAN stuft PFIZER INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Pfizer mit einem Kursziel von 30 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Der Pharmakonzern dürfte für 2026 einen Umsatz von 60,4 Milliarden US-Dollar und Gewinn je Aktie von 2,95 Dollar in Aussicht stellen, schrieb Chris Schott am Dienstagabend. Damit lägen man unter den Konsensschätzungen./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 09.12.2025 / 16:59 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / 00:15 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Pfizer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,25 % und einem Kurs von 21,85EUR auf Tradegate (10. Dezember 2025, 14:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Chris Schott

Analysiertes Unternehmen: PFIZER INC

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 30

Kursziel alt: 30

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

