    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsThe Platform Group AktievorwärtsNachrichten zu The Platform Group
    129 Aufrufe 129 0 Kommentare 0 Kommentare

    The Platform Group AG: Erfolgreicher Portfolioverkauf umgesetzt

    Die Platform Group AG schärft ihr Profil: Durch den Verkauf kleinerer Beteiligungen schafft der Konzern Raum für margenstarke Kernbeteiligungen und weiteres Wachstum.

    The Platform Group AG: Erfolgreicher Portfolioverkauf umgesetzt
    Foto: Fashionette AG
    • The Platform Group AG hat drei Portfoliounternehmen (Emco Electroroller, Aplanta, X-Mobility) im vierten Quartal 2025 erfolgreich veräußert.
    • Die veräußerten Unternehmen hatten zusammen ein Umsatzvolumen von 0,2% innerhalb der TPG-Gruppe.
    • Der Verkaufserlös betrug einen einstelligen Millionenbetrag.
    • Ziel der Strategie ist es, sich auf größere, relevante Beteiligungen zu konzentrieren, um die Marge zu erhöhen und weitere Unternehmen zu akquirieren.
    • Die Veräußerung der kleinen Beteiligungen hat keinen Einfluss auf die Prognosen für 2025 und 2026.
    • Die Plattform Group AG ist ein Softwareunternehmen mit Aktivitäten in 28 Branchen, 19 Standorten in Europa und einem Umsatz von 525 Mio. Euro im Jahr 2024.

    Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,91 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,6400EUR das entspricht einem Minus von -0,18 % seit der Veröffentlichung.


    The Platform Group

    -1,74 %
    -11,62 %
    -29,17 %
    -39,03 %
    -24,94 %
    +53,32 %
    -81,88 %
    -81,74 %
    ISIN:DE000A2QEFA1WKN:A2QEFA





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    The Platform Group AG: Erfolgreicher Portfolioverkauf umgesetzt Die Platform Group AG schärft ihr Profil: Durch den Verkauf kleinerer Beteiligungen schafft der Konzern Raum für margenstarke Kernbeteiligungen und weiteres Wachstum.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     