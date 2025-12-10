The Platform Group AG: Erfolgreicher Portfolioverkauf umgesetzt
Die Platform Group AG schärft ihr Profil: Durch den Verkauf kleinerer Beteiligungen schafft der Konzern Raum für margenstarke Kernbeteiligungen und weiteres Wachstum.
Foto: Fashionette AG
- The Platform Group AG hat drei Portfoliounternehmen (Emco Electroroller, Aplanta, X-Mobility) im vierten Quartal 2025 erfolgreich veräußert.
- Die veräußerten Unternehmen hatten zusammen ein Umsatzvolumen von 0,2% innerhalb der TPG-Gruppe.
- Der Verkaufserlös betrug einen einstelligen Millionenbetrag.
- Ziel der Strategie ist es, sich auf größere, relevante Beteiligungen zu konzentrieren, um die Marge zu erhöhen und weitere Unternehmen zu akquirieren.
- Die Veräußerung der kleinen Beteiligungen hat keinen Einfluss auf die Prognosen für 2025 und 2026.
- Die Plattform Group AG ist ein Softwareunternehmen mit Aktivitäten in 28 Branchen, 19 Standorten in Europa und einem Umsatz von 525 Mio. Euro im Jahr 2024.
Der Kurs von The Platform Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 5,6500EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,91 % im
Minus.
12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 5,6400EUR das entspricht einem Minus von -0,18 % seit der Veröffentlichung.
-1,74 %
-11,62 %
-29,17 %
-39,03 %
-24,94 %
+53,32 %
-81,88 %
-81,74 %
