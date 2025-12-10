    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsSilber RohstoffvorwärtsNachrichten zu Silber

    Beben heute die Grundfesten?

    Fed zündelt. Silberpreis hochexplosiv. Silber und Silberaktien vor Eskalation

    Spannender kann es nicht sein. Alles ist für den großen Showdown vorbereitet. Die Finanzmärkte zittern. Kommt es zum großen Knall durch die Fed? Jagt die US-Notenbank das Pulverfass Silber endgültig hoch?

    Für Sie zusammengefasst
    • Fed-Entscheidung könnte Gold- und Silberpreise befeuern
    • Silbermarkt hat strukturelles Defizit und hohe Nachfrage
    • Pan American Silver profitiert von steigenden Preisen
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Beben heute die Grundfesten? - Fed zündelt. Silberpreis hochexplosiv. Silber und Silberaktien vor Eskalation
    Foto: adobe.stock.com

    Gold und Silber in den Startlöchern

    Gibt die Fed das Startsignal zur Fortsetzung der Preisrallye bei Gold und Silber? Kommt es womöglich zur spektakulären Eskalation? Für den Goldpreis ist die heutige Fed-Entscheidung eine Feuertaufe. Möglicherweise gibt es im Anschluss gewaltige Verwerfungen. Nicht minder explosiv ist die Lage bei Silber. Der Silberpreis könnte durch den heutigen Fed-Termin einen mächtigen Schub bekommen. Die zuletzt thematisierten 80 US-Dollar für Silber bis Ende 2025 sind ob der immensen Dynamik der Bewegung nicht kategorisch auszuschließen. 

    Silberpreis hochexplosiv

    Das strukturelle Defizit, mit dem der Silbermarkt gegenwärtig konfrontiert ist, liefert den Treibstoff für die außerordentlich dynamische Preisrallye. Die Minenproduktion schwächelt, die industrielle Nachfrage zieht an. Die Nachfrage aus dem Investmentbereich entpuppt sich als zusätzlicher Preistreiber. Nicht zuletzt erfreuen sich physisch besicherte Silber-ETFs einer großen Beliebtheit. Schon längst ist Silber aus dem Schatten von Gold herausgetreten, wenn es für Anleger und Investoren darum geht, sichere Häfen aufzusuchen. Dass Silber  Gold den Rang abgelaufen hat, verdeutlicht nicht nur die dramatisch rückläufige Gold-Silber-Ratio. Bei einem aktuellen Goldpreis von 4.197 US-Dollar und einem aktuellen Silberpreis von 61 US-Dollar beträgt die Ratio knapp 69. Zum ersten Mal seit dem Jahr 2021 notiert die Ratio wieder unterhalb von 70. Kurzum. Silber weist im Vergleich zu Gold gegenwärtig ein unfassbares Momentum auf. Und das könnte mit dem heutigen Fed-Termin noch weiter zunehmen, sollte die Fed die US-Dollar-Schwäche weiter befeuern.

    Steht der Goldpreis jetzt vor der Explosion?Ihr sicherer Hafen in stürmischen Zeiten. 
    Der physisch hinterlegte Goldfonds in Liechtenstein. Täglich handelbar. Auf Anfrage Auslieferung Ihrer Anteile in physischem Gold am Standort Schweiz oder Liechtenstein möglich.


    Silberaktien vor der Eskalation – Beispiel Pan American Silver

    Die Aktien von Gold- und Silberproduzenten stellen nach wie vor eine exzellente Alternative zu den hochbewerteten Tech-Aktien wie etwa Nvidia und vor allem Palantir dar. Die Gold-Silberproduzenten entwickelten sich in den letzten Quartalen vor dem Hintergrund der anziehenden Gold- und Silberpreise zu Cash-Maschinen. Barrick, Newmont, Hecla Mining und eben jene Pan American Silver überzeugten mit starken Finanzergebnissen. Die sprudelnden Gewinne versetzten die Unternehmen in die Lage, etwaig vorhandene Verschuldung zurückzuführen und so die finanzielle Stabilität nachhaltig zu verbessern. Die Kassen füllten sich. Das gab und gibt Spielraum für Übernahmen. 

    Pan American Silver agierte hinsichtlich seiner Übernahmepolitik bereits in den letzten Jahren außerordentlich erfolgreich. Das „Meisterstück“ gelang den Kanadiern im Jahr 2022, als sie im Verbund mit Agnico Eagle Mines Zugriff auf einige Minen von Yamana Gold bekamen und dabei Gold Fields ausstachen. Damals ging es Pan American Silver darum, das Portfolio zu Gunsten von Gold zu stärken. 

    Im Frühjahr gelang Pan American Silver ein weiterer Achtungserfolg. Pan American Silver übernahm MAG Silver (wir berichteten). MAG Silver wiederum war mit 44 Prozent an der mexikanischen Mine Juanicipio beteiligt. Fresnillo als Betreiber der Mine hielt 56 Prozent. Auf 100 Prozent-Basis produzierte Juanicipio im Jahr 2024 18,571 Mio. Unzen Silber. Die Übernahme wurde Anfang September abgeschlossen.

    In Anbetracht des zuletzt eskalierenden Silberpreises hatte Pan American Silver den richtigen Riecher bewiesen. Die Übernahme hatte ein Transaktionsvolumen von knapp 2,1 Mrd. US-Dollar. Vor dem Hintergrund eines aktuellen Silberpreises von 61 US-Dollar ist das fast ein Schnäppchen. Zum Vergleich: Als Pan American Silver die Übernahme im Mai auf den Weg brachte, „dümpelte“ Silber im Preisbereich von 30 US-Dollar bis 33 US-Dollar…

    Zusammengefasst – Pan American Silver vor weiteren Kursgewinnen

    Pan American Silver gehört zu den spannendsten Gold-Silberproduzenten. Die Aktie weist einen enormen Hebel auf die Silberpreisentwicklung auf. Zuletzt durchbrach der Kurs die Marke von 60 CAD und nahm daraufhin sofort die 70 CAD ins Visier. Der Weg auf der Oberseite ist frei. Das exponierte Kursniveau macht die Aktie natürlich anfällig für Gewinnmitnahmen. Solange sich etwaige Rücksetzer oberhalb von 47 CAD abspielen, ist alles im grünen Bereich und das bullische Szenario intakt. Sollte es darunter gehen, würde jedoch eine Neubewertung der Lage notwendig werden. 

    Heute gilt es nicht für Gold und Silber. Auch Dax, S&P 500 & Co. werden ganz genau hinhören, was die Fed nachher zu sagen hat… 

    Autor: Marcel Torney, freier Redakteur, Rohstoffexperte

    Verfasst vonRedakteurMarcel Torney
