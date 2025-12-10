Anixa Biosciences nimmt am Montag, den 15. Dezember 2025 an einem von Water Tower Research veranstalteten Kamingespräch teil

SAN JOSE, Kalifornien, 10. Dezember 2025 / IRW-Press / Anixa Biosciences, Inc. („Anixa“ oder das „Unternehmen“) (NASDAQ: ANIX), ein auf die Krebstherapie und Krebsprävention spezialisiertes Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass Dr. Amit Kumar, Chairman und CEO des Unternehmens, an der bevorstehenden Kamingesprächsreihe von Water Tower Research, die am Montag, den 15. Dezember 2025 um 13 Uhr ET stattfindet, teilnehmen wird.

Das Kamingespräch wird von Robert Sassoon, seines Zeichens Managing Director – Healthcare bei Water Tower Research, moderiert und wird auf mehrere Themen eingehen, wie etwa:

- Die endgültigen Daten aus der Phase-1-Studie des Brustkrebsimpfstoffs von Anixa – Daten, die auf dem San Antonio Breast Cancer Symposium am 11. Dezember 2025 präsentiert werden

- Die Auswirkungen auf die Anwendung der auf zurückgezogenen Proteinen („Retired Proteins“) basierenden Strategie für Krebsimpfstoffe

- Die nächsten Schritte in der Entwicklung von Impfstoffen

Eine Teilnahme an dieser Veranstaltung steht allen Anlegern offen. Interessenten können sich über Water Tower Research unter folgendem Link für die Veranstaltung anmelden: Anmeldung für das Webinar - Zoom.

Über Anixa Biosciences, Inc.

Anixa ist ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das sich der Krebstherapie und Krebsprävention verschrieben hat. Das therapeutische Portfolio von Anixa besteht aus einem Immuntherapieprogramm für das Ovarialkarzinom (Eierstockkrebs), das in Zusammenarbeit mit dem Moffitt Cancer Center entwickelt wird und bei dem eine neuartige CAR-T-Technologie mit sogenannten chimären endokrinen Rezeptor-T-Zellen (CER-T) zum Einsatz kommt. Diese Technologie unterscheidet sich von anderen Zelltherapien insofern, als der natürliche Ligand des FSHR-Rezeptors, FSH, an den FSHR-Rezeptor der Tumorzelle bindet und nicht an ein Antikörperfragment. Moffitt ist ein Weltmarktführer auf dem Gebiet der Krebsimmuntherapie, der bei Zelltherapien der nächsten Generation wie CAR-T und tumorinfiltrierenden Lymphozyten (TIL), welche die Kraft des Immunsystems nutzen, eine Vorreiterrolle einnimmt. Das Impfstoffportfolio des Unternehmens umfasst Impfstoffe, die in Zusammenarbeit mit der Cleveland Clinic zur Behandlung und Vorbeugung von Brust- und Eierstockkrebs entwickelt werden, sowie weitere Krebsimpfstoffe, die sich gegen viele schwer behandelbare Krebsarten richten, darunter bösartige Erkrankungen der Lunge, des Dickdarms und der Prostata mit hoher Inzidenz. Diese Impfstofftechnologien konzentrieren sich auf die Immunisierung gegen „zurückgezogene“ Proteine („retired proteins“), die nachweislich bei bestimmten Formen von Krebs exprimiert werden. Impfstoffe gegen Brustkrebs und Eierstockkrebs wurden an der Cleveland Clinic entwickelt und exklusiv an Anixa lizenziert. Die Cleveland Clinic hat Anspruch auf Royalties und andere Kommerzialisierungseinnahmen des Unternehmens im Zusammenhang mit diesen Impfstofftechnologien. Das einzigartige Geschäftsmodell von Anixa, das auf Partnerschaften mit weltweit anerkannten Forschungseinrichtungen in allen Entwicklungsstadien setzt, ermöglicht es dem Unternehmen, kontinuierlich neue Technologien in komplementären Bereichen für die weitere Entwicklung und Vermarktung zu prüfen. Erfahren Sie mehr unter www.anixa.com oder folgen Sie Anixa auf LinkedIn, X, Facebook und YouTube.