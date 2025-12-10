Nasdaq Verafin tritt globaler Anti-Betrugs-Allianz bei

DEN HAAG, NL / ACCESS Newswire / 10. Dezember 2025 / Die Global Anti-Scam Alliance (GASA) freut sich bekannt zu geben, dass Nasdaq Verafin als Gründungsmitglied der GASA beigetreten ist und damit die weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung von Betrugsdelikten, Finanzkriminalität und digitalem Betrug verstärkt. Da sich Betrugsmethoden über Grenzen und digitale Kanäle hinweg weiterentwickeln, ist eine sektorübergreifende Zusammenarbeit unerlässlich geworden, um Verbraucher zu schützen und sicherere Finanzökosysteme aufzubauen.

Die Beteiligung von Nasdaq Verafin ist ein bedeutender Schritt vorwärts in der gemeinsamen Mission, Vertrauen, Transparenz und Widerstandsfähigkeit weltweit zu fördern. Nasdaq Verafin schließt sich nicht nur den globalen Bemühungen an, sondern wird auch den brasilianischen und mexikanischen Ablegern der GASA beitreten, um mit Akteuren aus dem gesamten Finanzökosystem Lateinamerikas zusammenzuarbeiten und regionale Initiativen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität zu stärken.

„Kriminelle entwickeln sich in einem unglaublichen Tempo weiter und nutzen Informationssilos und die Schwächen veralteter Technologien aus, um nicht entdeckt zu werden. Wir befinden uns an einem Wendepunkt im Kampf gegen Finanzkriminalität, der es erforderlich macht, dass das gesamte Ökosystem zusammenarbeitet und die Kraft der kollektiven Intelligenz nutzt, um unsere Abwehrmaßnahmen zu stärken und Verbraucher weltweit besser zu schützen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Global Anti-Scam Alliance, um innovative Lösungen, Informationen und globales Fachwissen für die besonderen Herausforderungen auszutauschen, denen Finanzinstitute in Brasilien und Mexiko gegenüberstehen“, sagte Mauriceo Castanheiro, Head of International Payments Fraud bei Nasdaq Verafin.

Nasdaq Verafin ist ein weltweit führender Anbieter von Technologielösungen für das Finanzkriminalitätsmanagement, dem mehr als 2.700 Finanzinstitute auf der ganzen Welt vertrauen. Der innovative Ansatz des Unternehmens kombiniert Konsortialdaten, KI und maschinelles Lernen, um kriminelle Aktivitäten zu verhindern, aufzudecken und zu bekämpfen. Der Konsortialansatz von Nasdaq Verafin deckt versteckte Risiken im gesamten Finanzsystem auf und nutzt Daten und Erkenntnisse von 800 Millionen Gegenparteien, um die Betrugserkennung und -prävention zu verbessern und gleichzeitig Fehlalarme zu reduzieren.