Precisely bindet Agentic AI in die EngageOne RapidCX Kundenkommunikationsplattform ein

BURLINGTON, Mass., 10. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Precisely, ein weltweit führender Anbieter im Bereich Datenintegrität, hat heute die Einführung neuer agentenbasierter KI-Funktionen innerhalb seiner Kundenkommunikationsplattform EngageOne RapidCX bekannt gegeben. Mit dieser Version werden drei neue KI-Agenten eingeführt: Sentiment Analysis, Contextual Rewrite und Readability sowie die Funktion AI Intelligent Search. Zusammen helfen die neuen Angebote Unternehmen dabei, Kommunikationsabläufe zu optimieren, Risiken zu reduzieren und die Markenintegrität an allen Kundenkontaktpunkten zu stärken.

Neue KI-Agenten und intelligente Suchfunktionen vereinfachen die Erstellung von Inhalten, verbessern die Qualität und reduzieren Risiken. So wird eine klare, konsistente und konforme Kommunikation gewährleistet, ohne die Kontrolle der Benutzer zu beeinträchtigen.

Diese Einführung adressiert eine seit langem bestehende Herausforderung für Unternehmen, insbesondere in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Versorgungsunternehmen und Telekommunikation. Digitalisierte Teams verbringen immer noch bis zu 30 Prozent ihrer Zeit damit, Informationen in verstreuten Systemen zu suchen. Ohne schnellen Zugriff auf die richtigen Inhalte verschwenden Teams wertvolle Zeit damit, Materialien neu zu erstellen, Arbeit zu duplizieren oder Mitteilungen zu versenden, die das Risiko einer Nichteinhaltung von Vorschriften bergen.

Der neue Sentiment Analysis Agent, der Contextual Rewrite Agent und der Readability Agent nutzen fortschrittliche künstliche Intelligenz, um die Kundenkommunikation zu analysieren, umzuschreiben und zu optimieren. In Kombination mit AI Intelligent Search können Unternehmen sicherer dafür sorgen, dass jede Nachricht markengerecht, konform und für Kunden leicht verständlich ist – und gleichzeitig Zeit sparen und regulatorische Risiken reduzieren.

Intelligentere, schnellere und sicherere Kommunikation

Die neuen agentenbasierten KI-Funktionen für EngageOne RapidCX gehen direkt auf einige der häufigsten Probleme in der Kommunikation ein:

Sentiment Analysis Agent – Bietet während der Vorlagenerstellung Echtzeit-Coaching zu Tonfall und Sprache und stärkt so langfristig die Markenkonsistenz und Compliance.

Bietet während der Vorlagenerstellung Echtzeit-Coaching zu Tonfall und Sprache und stärkt so langfristig die Markenkonsistenz und Compliance. Readability Agent – Bewertet und schlägt Verbesserungen vor, um die Klarheit zu erhöhen, Komplexität zu vereinfachen und sicherzustellen, dass Nachrichten den gesetzlichen Anforderungen an die Lesbarkeit entsprechen.

Bewertet und schlägt Verbesserungen vor, um die Klarheit zu erhöhen, Komplexität zu vereinfachen und sicherzustellen, dass Nachrichten den gesetzlichen Anforderungen an die Lesbarkeit entsprechen. Contextual Rewrite Agent – Überarbeitet ältere Inhalte, um sie an Marken- und Regulierungsstandards anzupassen, wodurch Zeit gespart und rechtliche Risiken reduziert werden.

Überarbeitet ältere Inhalte, um sie an Marken- und Regulierungsstandards anzupassen, wodurch Zeit gespart und rechtliche Risiken reduziert werden. Intelligente KI-Suche – Ermöglicht die schnelle Suche nach den richtigen Vorlagen und Markenelementen durch intelligente Suche, wodurch Arbeitsabläufe optimiert und die Markenkonsistenz beschleunigt werden.

Die Precisely KI-Agenten unterstützen Unternehmen bei folgenden Punkten: