    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Porsche-Betriebsrat

    145 Aufrufe 145 0 Kommentare 0 Kommentare

    Jede vierte Stelle steht auf dem Spiel

    Für Sie zusammengefasst
    • Porsche-Standorte in Gefahr, Vorstand zeigt keine Vision.
    • 5.500 Jobs könnten durch Verlagerung gefährdet sein.
    • Beschäftigungssicherung bis 2035 wird gefordert.
    Porsche-Betriebsrat - Jede vierte Stelle steht auf dem Spiel
    Foto: Arne Dedert - DPA

    STUTTGART (dpa-AFX) - Der Gesamtbetriebsratschef von Porsche, Ibrahim Aslan, sieht die deutschen Standorte des Sportwagenbauers in Gefahr. "Der Vorstand hat bisher kein Zukunftsbild für unsere deutschen Porsche-Standorte aufgezeigt, sondern droht mit der Verlagerung von Entwicklung und Produktion in Länder mit deutlich niedrigerem Lohnniveau", sagte Aslan in Stuttgart mit Blick auf die laufenden Gespräche über weitere Einsparungen. "Damit steht jeder vierte Arbeitsplatz in der Porsche AG auf dem Spiel."

    Die Aussage bezieht sich auf das Stammwerk in Stuttgart-Zuffenhausen, das Entwicklungszentrum in Weissach im Landkreis Böblingen sowie auf mehrere kleinere Standorte. Dort beschäftigt das Unternehmen etwa 23.000 Menschen. Rechnerisch könnten also bis zu über 5.500 Jobs längerfristig zur Disposition stehen. Eine konkrete Zahl wollte Aslan auf Nachfrage nicht nennen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.634,25€
    Basispreis
    15,78
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.472,23€
    Basispreis
    16,09
    Ask
    × 14,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Die Arbeitnehmervertretung informierte die Beschäftigten in dieser Woche auf Betriebsversammlungen über den Stand der Gespräche zu dem sogenannten Zukunftspaket. Am Dienstag gab es bereits eine Informationsveranstaltung im Stammwerk. Für den Nachmittag war eine Versammlung im Weissacher Entwicklungszentrum angesetzt.

    Zugeständnisse gegen längere Beschäftigungssicherung?

    Aslan will in den Gesprächen eine Beschäftigungssicherung bis mindestens 2035 durchsetzen. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die Forderungen des Vorstands: "Ich bin kein Weihnachtsmann, der Wünsche erfüllt." Die aktuelle Beschäftigungssicherung gilt bis Mitte 2030. Liefe die Maßnahme aus, wären betriebsbedingte Kündigungen möglich.

    Unter anderem wird vom Vorstand demnach bei den Gesprächen über ein weiteres Sparpaket die Auslagerung ganzer Betriebsteile und Modellreihen in den Raum gestellt. Aslan sagte, die Zukunft der Beschäftigten sei wichtiger als die reine Erhöhung des Profits. Dafür seien Investitionen in die Standorte notwendig. Die Belegschaft sei verunsichert und unzufrieden. Der Betriebsrat befürchtet ferner, dass die Logistik künftig ausgelagert werden könnte.

    Zeitplan für weitere Verhandlungen unklar

    Die neue Sparrunde hatte noch der scheidende Porsche-Chef Oliver Blume angestoßen. "Wir begrüßen sehr, dass auf den Betriebsversammlungen Oliver Blume für den Vorstand angekündigt hat, die Gespräche auf Augenhöhe weiterführen zu wollen und dies mit dem Ziel, gemeinsame Lösungen zu finden." Man hoffe, dass Blumes Aussage, dass der Vorstand zu den deutschen Standorten stehe, auch bei den Verhandlungsführern angekommen sei. Ein Zeitplan für die weiteren Verhandlungen wurde nicht genannt.

    Ein Unternehmenssprecher hatte zuletzt erklärt, die Autoindustrie stehe vor immensen Herausforderungen, und die Wettbewerbsfähigkeit entscheide über die Zukunft von Porsche. Man müsse in allen Bereichen anpacken. "Angesichts der veränderten Rahmenbedingungen sind erhebliche Kostenoptimierungen zwingend erforderlich." Darüber spreche man mit der Arbeitnehmerseite im Rahmen eines zweiten Zukunftspakets - "weiterhin vertraulich".

    Das Unternehmen hatte in der Vergangenheit immer wieder betont, dass es mit der Arbeitnehmervertretung über die Senkung von Personalkosten sprechen wolle. Zur Höhe des angestrebten Einsparvolumens wollten aber weder das Unternehmen noch der Gesamtbetriebsrat Angaben machen.

    1.900 Stellen sollen bis 2029 wegfallen

    Erst im Februar einigten sich die VW -Tochter und Arbeitnehmervertreter auf ein erstes Sparpaket. Bis 2029 sollen demnach in der Region Stuttgart 1.900 Jobs abgebaut werden - wegen der Beschäftigungssicherung sozialverträglich. Außerdem laufen die Verträge von rund 2.000 befristet Angestellten aus.

    Hinter Porsche liegt ein turbulentes Jahr. Neben dem sinkenden Absatz belastet ein Strategieschwenk das Unternehmen: Die ambitionierten Elektro-Ziele wurden kassiert, der Verbrenner feiert ein Comeback. Die Maßnahmen kosten Milliarden - und haben den Gewinn des Konzerns bislang fast komplett aufgezehrt. Zudem wurde der Vorstand zuletzt mehrfach umgebaut - auch an der Spitze. Im Januar übernimmt Michael Leiters von Blume, der sich auf seine Rolle als Volkswagen -Chef konzentrieren will. Zu allem Überfluss flogen die Zuffenhausener auch aus dem deutschen Aktien-Leitindex Dax ./ols/DP/nas

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,71 % und einem Kurs von 107,1 auf Tradegate (10. Dezember 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um +5,40 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +11,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 21,99 Mrd..

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 73,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 31,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 110,00EUR was eine Bandbreite von -70,91 %/+3,24 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Volkswagen (VW) Vz - 766403 - DE0007664039

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Volkswagen (VW) Vz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI
    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung und Bewertung der VW-Aktie, insbesondere im Zusammenhang mit der geplanten Hybridisierung des 1-Liter-Motors, Förderungen sowie deren Einfluss auf Preise und Wettbewerbsfähigkeit. Zudem werden die wirtschaftlichen Strategien des Konzerns, Kostensenkungsmaßnahmen und die allgemeine Marktlage im Automobilsektor erörtert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Porsche-Betriebsrat Jede vierte Stelle steht auf dem Spiel Der Gesamtbetriebsratschef von Porsche, Ibrahim Aslan, sieht die deutschen Standorte des Sportwagenbauers in Gefahr. "Der Vorstand hat bisher kein Zukunftsbild für unsere deutschen Porsche-Standorte aufgezeigt, sondern droht mit der Verlagerung von …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2025 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     