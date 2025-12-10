    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Syntellix AG / Syntellix schließt strategischen Partnerschaftsvertrag ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Syntellix erhält Zulassung für China, 1,4 Mrd. Menschen
    • Strategische Partnerschaft sichert Lieferkette ab
    • Erfolgreiche Markteinführung auf Fachkongress in Tianjin
    OTS - Syntellix AG / Syntellix schließt strategischen Partnerschaftsvertrag ...
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    Syntellix schließt strategischen Partnerschaftsvertrag mit chinesischem Unternehmen zur Sicherung der Lieferkette (FOTO) Hannover/Singapur (ots) -

    - NMPA in Peking hatte Syntellix im Frühsommer Produktzulassung für weltweit wichtigsten Zukunftsmarkt mit mehr als 1,4 Milliarden Menschen erteilt - Produktzulassung in China war wichtigstes strategisches und operatives Ziel der Gesellschaft
    - Markteinführung der Syntellix-Produkte auf großem nationalen Fachkongress in Tianjin mit mehreren Zehntausend Teilnehmern im November erfolgreich vollzogen - Strategischer Partnerschaftsliefervertrag mit Hainan Shamora Material Industry Technology Co., Ltd. dient der weiteren, zusätzlichen Absicherung der Lieferkette vor dem Hintergrund der gegenwärtigen geopolitischen Diskussionen und der erwarteten sehr erheblichen Bestellmengen aus dem chinesischen Markt

    Wenige Monate nachdem die Syntellix AG von der chinesischen NMPA (National Medical Products Administration) in Peking, die für die Regulierung, die Registrierung und die Überwachung von Medizinprodukten für den chinesischen Markt von staatlicher Seite verantwortlich ist, die Produktzulassung für die Volksrepublik China erhalten hat, und wenige Wochen nach der anlässlich der 24. Akademischen Konferenz der Chinesischen Medizinischen Gesellschaft und des 17. COA-Kongresses der Chinesischen Orthopädischen Gesellschaft (COA) in Tianjin erfolgreich vollzogenen Markteinführung in China gibt die Syntellix AG bekannt, dass ihre für die Fertigung ihrer MAGNEZIX-Implantate zuständige, im asiatischen Inselstaat und Finanz-, Medizin- und Innovationszentrum Singapur ansässige 100%-Tochtergesellschaft Syntellix Asia Private Limited einen Strategischen Partnerschaftsliefervertrag ("Strategic Partnership Supply Agreement") mit der in Sanya / China ansässigen Hainan Shamora Material Industry Technology Co., Ltd. geschlossen hat. Dieser Partnerschaftsvertrag dient nicht zuletzt vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Diskussionen sowie der vom chinesischen Vertriebspartner gegenüber Syntellix avisierten sehr erheblichen Bestellungen und Bestellmengen aus China der langfristigen Sicherung der Lieferkette des Unternehmens und reflektiert die strategische Zentralisierung und Konsolidierung der Asien-Aktivitäten der Syntellix-Gruppe als Kern ihrer globalen Fertigungsarchitektur.

    Im Rahmen des Strategischen Partnerschaftsliefervertrages wird Shamora Syntellix gemäß den jeweiligen Anforderungen von Syntellix mit Rohstoffen, Legierungen und / oder fertigen Implantaten oder anderen Produkten aus Magnesiumlegierungen beliefern. Der Umfang dieser Partnerschaft kann weit über orthopädische Implantate und sogar über die Bereiche Medizin und Biomedizin hinausgehen.

    Über Syntellix:

    Die Syntellix AG, ein globaler Pionier in Biomedizintechnik, Material & Life Science, ist als einziges Unternehmen der Welt mit Zulassungen für bioabsorbierbare metallische Implantate in mehr als 70 Ländern auf 5 Kontinenten und Zehntausenden erfolgreich durchgeführter Operationen sowie höchster Patientenzufriedenheit weltweiter Protagonist und Markt- und Technologieführer auf dem Gebiet bioabsorbierbarer metallischer orthopädischer Implantate. Das Unternehmen wurde mit zahlreichen bedeutenden Auszeichnungen und Preisen geehrt, darunter der Innovationspreis der deutschen Wirtschaft, der Zukunftspreis des deutschen Gesundheitswirtschaft, der German Medical Award, der STEP Award, die Auszeichnung als "Innovator des Jahres" und der German Innovation Award in Gold sowie international als "Product of the Year" beim Sustainability Award. Mittlerweile weisen mehr als 50 medizinisch-wissenschaftliche Fachveröffentlichungen Sicherheit, Wirksamkeit und Zuverlässigkeit der von Syntellix entwickelten MAGNEZIX-Implantate nach, welche für zahlreiche klinische Anwendungen als "vorteilhaft" und sogar als "klinisch überlegen" gegenüber herkömmlichen Titanimplantaten bezeichnet werden.

    Die Syntellix Asia Private Limited in Singapur ist eine 100%-Tochtergesellschaft der Syntellix AG. In Singapur befindet sich die Fertigungsstätte der höchst innovativen MAGNEZIX-Implantate, und von der Syntellix Asia Private Limited aus, die ihrerseits über die Tochtergesellschaften Syntellix China Private Limited, Syntellix Philippines Incorporated in San Juan City und Syntellix India Private Limited in New Delhi sowie in Jaipur/Rajasthan verfügt, werden neben dem international führenden Medical Hub Singapur selbst auch große Märkte bevölkerungsdynamischer Länder der gesamten ASEAN-Region bedient, darunter Thailand, Malaysia, Vietnam und Indonesien.

    Pressekontakt:

    mailto:presse@syntellix.com

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/122353/6176717 OTS: Syntellix AG






