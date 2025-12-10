Merz dämpft Erwartungen an Koalitionsausschuss.

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Erwartungen an den Koalitionsausschuss am Abend gedämpft. Der CDU-Vorsitzende sagte nach einem Treffen mit dem kroatischen Ministerpräsidenten Andrej Plenkovic, welche Themen erörtert werden sollten, sei zwischen den Koalitionspartnern besprochen. "Die wenigsten davon sind mit Entscheidungen verbunden. Es sind sehr viele Besprechungspunkte dabei, und wir werden dann gegebenenfalls morgen die Presse auch über die Besprechungen und über die Ergebnisse unterrichten."

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition kommen am späten Nachmittag erneut zu einem Spitzentreffen im Kanzleramt zusammen. Bei dem turnusgemäßen Treffen des Koalitionsausschusses soll über zentrale aktuelle Pläne und Probleme der Koalition beraten werden.