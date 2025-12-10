    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    David gegen Goliath

    DroneShield: Kleinanleger kaufen – Hedgefonds greifen an, Squeeze-Gefahr steigt!

    Während Kleinanleger die Aktie zu Tiefstkursen einsammeln, wetten institutionelle Investoren aggressiv auf einen weiteren Absturz. Jetzt entscheidet sich, wer recht behält.

    Für Sie zusammengefasst
    • Kleinanleger kaufen, Institutionelle setzen auf Fall.
    • CEO-Verkäufe und Managementwechsel schockieren Markt.
    • Starke Umsätze, aber Vertrauen in Führung ist schwach.
    Foto: DroneShield

    Die australische Drohnenabwehrspezialist DroneShield erlebt nach einem dramatischen Absturz von über 70 Prozent seit dem Oktoberhoch eine extreme Marktpolarisierung. Während Kleinanleger massiv zugreifen, fahren institutionelle Investoren ihre Wetten gegen die Aktie hoch.

    In den vergangenen Wochen war die Aktie durch einen toxischen Cocktail aus negativen Faktoren unter Druck geraten. Plötzliche Insiderverkäufe, überraschende Managementwechsel und deutliche Gewinnmitnahmen im gesamten Rüstungssektor lösten einen Crash aus. Hinzu kommt eine aggressive Short-Aktivität: Laut ASIC, der Finanzaufsichtsbehörde Australiens, stiegen die Leerverkäufe in den vergangenen zwei Wochen um 62 Prozent. Bei einer Marktkapitalisierung von nur rund 1,7 Milliarden AUD (rund 1,1 Milliarden US-Dollar) erreicht die Shortquote schnell zweistellige Prozentwerte, wenn Hedgefonds sich positionieren.

    Der Vertrauensverlust hatte konkrete Auslöser. CEO Oleg Vornik verkaufte im November 14,81 Millionen Aktien im Wert von 49,5 Millionen AUD. Weitere Vorstände trennten sich ebenfalls von Anteilen. Kurz darauf musste DroneShield eine ASX-Mitteilung korrigieren, in der Regierungsaufträge über 7,6 Millionen Dollar fälschlicherweise als neue Deals gemeldet wurden – laut Unternehmen ein "administrativer Fehler". Am 19. November folgte der überraschende Abgang des US-Chefs Matt McCrann.

    Gleichzeitig zeigt das operative Geschäft beeindruckende Stärke. Im dritten Quartal 2025 erzielte DroneShield 93 Millionen AUD Umsatz – ein Plus von 1.091 Prozent. Der operative Cashflow drehte auf +20,1 Millionen AUD, die Liquidität liegt bei 212,8 Millionen AUD. Die Auftragslage bleibt robust: europäische Militärverträge, Deals in Lateinamerika und weitere Folgeaufträge füllen eine Pipeline von 2,34 Milliarden AUD. Mit einer neuen 3.000-Quadratmeter-Fertigung in Sydney will DroneShield seine Produktionskapazität bis 2026 nahezu verfünffachen.

    Trotzdem bleibt die Aktie hochvolatil. Ron Shamgar, Head of Australian Equity Strategies bei TAMIM Asset Management, warnte: "Anleger haben das Vertrauen verloren, nachdem die Direktoren, einschließlich CEO und Chairman, jede einzelne Aktie verkauft haben."

    Doch gerade die extreme Short-Positionierung könnte eine zweite Dynamik auslösen. Nach Tagen der Stabilisierung sprang die Aktie am Mittwoch ohne News um 16 Prozent nach oben – ein mögliches Zeichen erster Short-Eindeckungen. Sollte die Aufwärtsbewegung anhalten, wäre sogar ein Short Squeeze denkbar.

    Ob die Erholung nachhaltig wird, hängt nun weniger von der Technologie als vom Vertrauen in die Führung ab. Neue Aufträge, transparente Governance und der Februar-Bericht werden entscheidend dafür sein, ob DroneShield das Momentum drehen kann.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
