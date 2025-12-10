Dermapharm-Gründer Beier kauft weitere Aktien
- Wilhelm Beier kauft Dermapharm-Aktien für 53,8 Mio. €
- Beiers Anteil steigt von 77% auf etwa 82% insgesamt
- Dermapharm-Aktie steigt kurzzeitig um 1,9% im SDax
GRÜNWALD (dpa-AFX) - Dermapharm -Gründer und Aufsichtratschef Wilhelm Beier weitet seine Beteiligung am Arzneimittelhersteller weiter aus. Über die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft kaufte der Unternehmer zuletzt Aktien für insgesamt 53,8 Millionen Euro, wie aus einer am Mittwoch veröffentlichten Stimmrechtsmeldung hervorgeht.
Die Themis-Beteiligung und Beiers Anteil an Dermapharm steigen damit nach Unternehmensangaben von rund 77 auf etwa 82 Prozent. Die restlichen Anteile liegen bei institutionellen Investoren und werden im Streubesitz gehandelt.
An der Börse sprang die im Kleinwerteindex SDax notierte Aktie mit bis zu 1,9 Prozent auf ein Tageshoch, schmolz dann aber schnell wieder ab auf zuletzt rund ein halbes Prozent Plus./tav/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie
Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 16.787 auf Ariva Indikation (10. Dezember 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,16 %.
Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..
Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -12,26 %/+26,45 % bedeutet.
Dermapharm Holding SE Dermapharm Holding SE: Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft, buy https://www.eqs-news.com/news/directors-dealings/dermapharm-holding-se-themis-beteiligungs-aktiengesellschaft-buy/705bb556-28c0-4207-87f9-a5e7a989a4d0_en
50 Mio ist selbst für solche Leute viel Geld. Er wird seine Gründe haben. Aufwärtspotential erheblich.