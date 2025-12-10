Dermapharm-Gründer Beier kauft weitere Aktien

An der Börse sprang die im Kleinwerteindex SDax notierte Aktie mit bis zu 1,9 Prozent auf ein Tageshoch, schmolz dann aber schnell wieder ab auf zuletzt rund ein halbes Prozent Plus./tav/jha/

Aktie mit +75 % in diesem Jahr

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Dermapharm Holding Aktie

Die Dermapharm Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,29 % und einem Kurs von 16.787 auf Ariva Indikation (10. Dezember 2025, 15:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Dermapharm Holding Aktie um +0,81 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +14,16 %.

Die Marktkapitalisierung von Dermapharm Holding bezifferte sich zuletzt auf 2,09 Mrd..

Dermapharm Holding zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,9000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,5900 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 37,67EUR. Von den letzten 6 Analysten der Dermapharm Holding Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 34,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -12,26 %/+26,45 % bedeutet.